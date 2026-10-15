Mount está lejos de ser el primer fichaje caro que deja perplejo al Manchester United. Jadon Sancho, Antony y Rasmus Hojlund también encajan en esa categoría en los últimos cinco años.

Parker añadió, sobre los fichajes cuestionables y lo difícil que está resultando obtener lo esperado a cambio de lo invertido: «Y ha habido más casos. Me pregunto por esta forma de fichar jugadores ahora, con todos esos datos y demás.

»¿Qué tiene de malo limitarse a ver a los jugadores y preguntar a la gente de su entorno? Seguirlos, observarlos y ver cómo se comportan. Verlos en los partidos, ir a verlos jugar. Por ejemplo, en una situación parecida a una fría noche de noviembre en el campo del Stoke City, para comprobar cómo rinden allí en comparación con sus partidos en casa.

»¿Cómo rinden cuando su equipo está recibiendo una goleada? ¿Siguen ahí, exigiendo más a sus compañeros cuando van perdiendo? Si un jugador falla dos ocasiones, ¿se viene abajo y se bloquea? ¿O sigue intentándolo? ¿Deja de disparar porque teme volver a fallar, no acertar a puerta y que le abucheen?

»Así es como se conoce a los jugadores, no mirando estadísticas todo el tiempo. Porque las estadísticas no te dicen nada sobre la mentalidad de una persona ni sobre cómo es en determinadas situaciones. Y ha habido demasiados jugadores así, porque hace falta un tipo de jugador concreto para jugar en el Manchester United.

»No me pidáis que lo ponga por escrito ni que lo explique punto por punto, pero lo sé por lo que vi en jugadores que estaban allí y que no triunfaron cuando yo estaba en el club. Y no fue porque no tuvieran calidad suficiente. Fue por las exigencias de lo que suponía jugar en el Manchester United y porque, en el fondo, prácticamente se dijeron a sí mismos que no podían con ello.

»Eso es lo que puede pasar y lo que les está pasando a algunos jugadores. Las exigencias son demasiado grandes, y no se trata de que alguien llame a tu puerta para decirte que eres malísimo. Es algo que percibes cuando vas por la calle o ves a la gente y escuchas cómo habla.

»Y no es que la gente sea agresiva. Es simplemente lo que representa el club. Incluso ahora, en estos tiempos difíciles para el club dentro y fuera del campo, las exigencias siguen ahí. La gente te observa, en su mayoría esperando que fracases. Entonces te toca demostrar algo. Y, de repente, te ganas el respeto de personas que en su mayoría odian al Manchester United: has rendido bien para ellos. Nunca dicen su nombre, dicen “ellos”.

»Volviendo a Mason Mount, puede que al final sea lo que le haya pasado. Pensó en el Chelsea, en lo que significaba y por qué estaba allí, en lo que había conseguido, y de repente se dio cuenta de que el Manchester United es un club distinto al Chelsea. Muy distinto.

»Jugar en Londres es completamente diferente a jugar fuera de Londres. Es un gran cambio. Las exigencias aumentan un poco porque prácticamente vives en una ciudad donde todo gira en torno a un solo equipo. En Mánchester hay dos, pero la situación cambia de repente. Jugar en Londres, donde hay cuatro o cinco equipos en la máxima categoría, al menos cuatro, es completamente diferente. La vida es completamente distinta según ganes o pierdas los partidos».