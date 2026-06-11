¿Hasta dónde llevará Harry Kane el récord de goles de Inglaterra? Darren Anderton, exjugador del Tottenham y de la selección inglesa, cree que al delantero, autor de 79 goles, «le quedan unos cuantos años más»

Kane debutó con Inglaterra en 2015 y marcó a los 80 segundos. Desde entonces, nada lo detuvo.

En solo dos años superó los diez goles y marcó un récord personal de 16 en 2021. En 2018 ganó la Bota de Oro del Mundial y mantiene un gran nivel con sus clubes.

Ya superó con creces el récord de Wayne Rooney (53 goles) y parece encaminado a alcanzar los 100, lo que le permitiría entrar en el exclusivo club de centuriones internacionales, como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.