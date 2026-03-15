Wisdom Mike, del Bayern de Múnich, ha sufrido una lesión en un músculo de la cadera y estará de baja durante un tiempo. Así lo confirmó oficialmente el domingo el campeón alemán. El diagnóstico se estableció tras un «examen exhaustivo» realizado por el departamento médico del Bayern.
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Hasta cuatro meses de baja: un delantero del FC Bayern de Múnich sufre una lesión grave
Mike deberá someterse ahora a una operación que lo mantendrá fuera de juego durante mucho tiempo. Según Sky, el jugador de 17 años podría estar de baja entre tres y cuatro meses, lo que supone el final de la temporada para el extremo.
El propio Bayern habló en su comunicado de una baja por «un periodo aún indeterminado».
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Cinco partidos para Wisdom Mike esta temporada
Con el equipo del entrenador Vincent Kompany, Mike ha disputado cinco partidos oficiales esta temporada. Ha jugado cuatro veces en la Bundesliga, sumando un total de 27 minutos, y una vez en la Liga de Campeones, saliendo en los últimos minutos. En agosto renovó su contrato con el FCB hasta 2027.
Con la selección alemana sub-17, Mike ha disputado hasta ahora ocho partidos.
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Kompany tras el debut de Mike en la Bundesliga: «No es una aparición de cortesía»
Tras su debut profesional en septiembre, en la contundente victoria por 4-0 contra el Werder Bremen, Joshua Kimmich, del Bayern, elogió al joven: «Es uno de esos que se atreve a hacer cosas incluso en los entrenamientos. Creo que eso es muy, muy importante en un jugador joven: que no se trate de evitar cometer errores, sino de tener confianza», afirmó el internacional alemán.
El entrenador del FCB, Vincent Kompany, declaró tras el debut de Mike en la Bundesliga: «No es una aparición de gala, es una oportunidad merecida para un chico que quizá tenga futuro en el FC Bayern». Y añadió: «Por lo que he visto hasta ahora, el chico se lo ha ganado y nosotros también le apoyaremos».
Datos y cifras sobre Wisdom Mike:
Fecha de nacimiento: 24/09/2008 Lugar de nacimiento: Múnich Contrato hasta: 2027 Partidos oficiales: 5