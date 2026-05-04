«Probablemente invirtamos entre 700 y 800 millones de euros en ocho años», afirmó Katharina Kiel, presidenta de la nueva asociación de ligas FBL, a la revista kicker, y añadió: «La cantidad que la DFB planeaba invertir difiere mucho de esta cifra».
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¡Hasta 800 millones de euros! La Bundesliga femenina planea inversiones gigantescas
Según Kiel, la DFB destinaba unos 60 millones de euros a la 1.ª división, pero parte del presupuesto cubría subvenciones para la 2.ª división, el arbitraje y otros gastos no vinculados directamente a nuestro desarrollo. Eso apenas habría supuesto un impulso significativo.
En febrero, la Asociación de Ligas rechazó crear una empresa conjunta con la DFB, y la FBL organizará la competición desde la temporada 2027/28. Todos miran a Inglaterra. «Como en el fútbol masculino, los millones de los inversores no son sostenibles, pero distorsionan la competencia. Encontraremos nuestra respuesta», afirmó Kiel.
La Women’s Super League es a la vez un modelo y una advertencia: «En Inglaterra han mostrado más valentía para abordar ciertos temas. Podemos aprender de su estructura, pero también nos observan, porque su gran inversión ha generado dependencias; por ejemplo, no pueden programar partidos femeninos en ciertos horarios. Queremos conservar nuestra autonomía», concluyó.