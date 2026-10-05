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¡Hasta 2031 y más allá! Arda Guler acuerda un nuevo contrato con el Real Madrid mientras el papel de la estrella turca sigue creciendo
Asegurar el futuro en el Bernabéu
La cúpula del Santiago Bernabéu sigue trabajando con diligencia entre bastidores para garantizar que su núcleo de jóvenes talentos siga siendo intocable. Guler es la última estrella en comprometer sus mejores años con el club, al acordar una ampliación de contrato de dos años respecto a su anterior vínculo, que originalmente expiraba en 2029.
Este nuevo acuerdo supone la primera vez que el internacional turco renueva sus condiciones desde su llegada a Madrid, lo que refleja su rápido ascenso de prometedor talento a pieza vital en la sala de máquinas del vigente campeón de Europa.
El acuerdo representa una importante muestra de confianza por parte de ambas partes mientras Guler entra en su cuarta temporada en el club. Las negociaciones para esta renovación llevan varias semanas avanzando, después de que As informara por primera vez de ello en septiembre.
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Influencia creciente con José Mourinho
Bajo la dirección de Jose Mourinho, la posición de Guler dentro de la plantilla ha evolucionado de forma significativa. Aunque tuvo una dura competencia por los minutos en sus primeras campañas, en la temporada actual se ha convertido en un habitual en el once inicial.
Ya suma cinco titularidades en este curso, dando continuidad a una productiva temporada anterior en la que fue incluido en el once inicial 40 veces entre todas las competiciones. Su rendimiento estadístico ha sido igualmente impresionante, ya que cerró la última campaña con seis goles y 14 asistencias, la mejor cifra del equipo, demostrando su valor como eje creativo.
A pesar de su creciente importancia a nivel de club, ha habido indicios de que el joven quiere todavía más responsabilidad. Informes recientes señalaron que Guler envía un mensaje a Mourinho sobre su deseo de asumir un papel más central tras la retirada de Toni Kroos. Sin embargo, el técnico portugués ha sido contundente al mostrar su admiración por la evolución del jugador. "Aunque quienes han guiado su progreso diario desde que firmó están en mejor posición para seguir su trayectoria, su brillantez natural es innegable".
Parte de un proyecto deportivo a largo plazo
La renovación de Guler no es un caso aislado, sino que forma parte de una estrategia más amplia para blindar los activos más valiosos del club. Al firmar hasta 2031, se une a una creciente lista de estrellas con compromisos de larga duración con el club.
Este grupo incluye a Aurelien Tchouameni, Trent Alexander-Arnold, Carreras y Espe, que también tienen contrato para los próximos siete años. Aún más llamativos son los contratos de Vinicius Junior y Marc Cucurella, que se extienden hasta 2032, mientras que el reciente fichaje Ousmane Diomande ha firmado hasta el verano de 2033.
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Los próximos pasos para el Real Madrid
Con la situación de Guler ya resuelta, el foco del club se desplaza ahora hacia otros miembros clave de la plantilla que se acercan al final de sus actuales contratos. Según Diario AS, la ampliación del centrocampista turco es solo una parte de un intenso periodo administrativo para el club. El próximo jugador que se espera que rubrique su nuevo contrato es el veterano guardameta Thibaut Courtois.
Según se informa, el portero belga está listo para ampliar su estancia al menos una temporada más, lo que garantiza que el Madrid mantenga su presencia de talla mundial bajo palos mientras sus jugadores de campo más jóvenes siguen madurando.
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