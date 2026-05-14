Harvey Elliott recibe las disculpas de Unai Emery por su «vergonzosa» cesión en el Liverpool

Se esperaba que su llegada a Villa Park le diera a Elliott los minutos en la Premier League necesarios para crecer. Sin embargo, el exinternacional sub-21 inglés está en un limbo: ha jugado solo nueve partidos desde que llegó cedido por los Reds en septiembre.

En total, apenas ha disputado 109 minutos en la máxima categoría. Su escasa participación se debe a una cláusula de su cesión: si alcanzaba un número fijo de partidos, el Villa debería ficharlo de forma definitiva por 30 millones de libras.