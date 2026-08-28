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Harvey Elliott elige al Valencia mientras el centrocampista del Liverpool se acerca a una salida a préstamo pese al interés del Nápoles y la Lazio
Elliott presiona para dar el salto a LaLiga
Elliott parece dispuesto a cambiar la Premier League por LaLiga, ya que se acerca a una salida del Liverpool. El creativo centrocampista ha pasado el día en conversaciones con el Valencia, y Fabrizio Romano ha confirmado que el internacional inglés en categorías inferiores ha acordado sus condiciones personales con el club español.
Este avance llega después de un periodo de incertidumbre para el excanterano del Fulham, que se ha visto en la periferia de la plantilla del primer equipo del Liverpool durante las primeras semanas de la nueva temporada. También se había relacionado al jugador de 23 años con el interés de Nápoles y Lazio, pero la posibilidad de un traslado a Mestalla parece haberse impuesto.
El Liverpool se encuentra ahora en negociaciones avanzadas con el Valencia por una cesión, y ambos clubes trabajan para cerrar el traspaso. Con el contrato de Elliott con el Liverpool a punto de expirar el próximo verano, la operación también podría resultar significativa para determinar su futuro a largo plazo en Anfield.
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Iraola explica su elección en el centro del campo
Todo apuntaba a la salida de Elliott tras su ausencia en las últimas convocatorias. El nuevo técnico del Liverpool, Andoni Iraola, ha sido claro sobre la competencia por un puesto en Anfield y citó específicamente el equilibrio de su banquillo como motivo de la ausencia de Elliott.
Al abordar la situación, Iraola declaró: «Con Harvey... solo puedo elegir a 20. Harvey lo intenta y mejora cada semana, pero sigo prefiriendo otras opciones por el equilibrio en el banquillo. Por eso James McConnell estuvo en la convocatoria, pero ahora empieza otra nueva semana y hay nuevas oportunidades para todos. Tienen que mantener esa mentalidad».
A pesar de estas palabras de ánimo, la realidad es que la llegada de Florian Wirtz y el protagonismo sostenido de Dominik Szoboszlai han limitado enormemente el camino de Elliott hacia el once inicial en su puesto preferido de mediapunta.
Las dificultades en el Aston Villa y sus objetivos de futuro
La actual situación de Elliott llega después de una difícil temporada 2025/26 en la que fue cedido al Aston Villa. Ese movimiento acabó siendo una frustración para todas las partes, ya que, según se informa, el Villa limitó sus minutos para evitar activar una obligación de compra de 35 millones de libras.
El centrocampista solo disputó cuatro partidos a las órdenes de Unai Emery antes de regresar a Merseyside. Este verano, pese a una pretemporada positiva en la que dio una asistencia en un amistoso contra el Sunderland, ha seguido por detrás de jugadores como Wirtz en el orden de preferencia.
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Un posible nuevo comienzo en España
Un traspaso al Valencia ofrece a Elliott la oportunidad de revitalizar una carrera que se ha estancado desde que fue nombrado mejor jugador del torneo en el Campeonato de Europa sub-21 de 2025. Aunque el Valencia ha tenido problemas de rendimiento en las primeras fases de la temporada de LaLiga, la oportunidad de disponer de minutos con regularidad es el principal atractivo para el jugador de 23 años.
Según los informes, el Liverpool está abierto a la operación, ya que reconoce la necesidad del jugador de tener fútbol al más alto nivel, especialmente después de que Elliott se quedara fuera de la convocatoria para el estreno en la Premier League en Newcastle.
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