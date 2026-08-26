El ambiente en un St James' Park con todas las entradas agotadas era eléctrico antes incluso de que echara a rodar el balón, mientras la afición del Newcastle daba la bienvenida a su nueva estrella. González, el delantero argentino que recientemente completó un mediático traspaso de 52 millones de libras desde el Manchester City, fue presentado ante el público en una muestra de ambición por parte de la propiedad del club.

La afición local se quedó absolutamente atónita en el minuto 19, cuando el delantero del West Brom Isaac Price abrió el marcador contra los ganadores de la copa de 2025 con un inteligente lanzamiento de falta que dejó al estadio en silencio.