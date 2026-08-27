Harvey Barnes apunta a la gloria en la Carabao Cup mientras el Newcastle United vence al West Brom

Barnes recalcó la ambición del Newcastle de repetir su reciente triunfo copero y conquistar títulos con el nuevo entrenador. Al hablar de los objetivos del club en la competición esta temporada, el extremo dijo: "Algunos de los jugadores más veteranos que están aquí tienen eso, ese sabor a la gloria, y eso es lo que queremos. El entrenador ha tenido algunos éxitos en su carrera y también quiere eso, por eso ha venido aquí, así que hay un verdadero énfasis en ello. El objetivo final es llegar hasta el final".