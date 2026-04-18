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Khaled Mahmoud

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Harry Winks recibe críticas por un incidente con aficionados del Leicester tras perder contra el Portsmouth

H. Winks
Leicester
Portsmouth vs Leicester
Portsmouth
Championship
G. Rowett

Harry Winks se enfrentó a aficionados del Leicester City tras la reciente derrota en Portsmouth. El excentrocampista del Tottenham reaccionó con furia a sus comentarios mientras el equipo subía al autobús en Fratton Park.

  • Escandalosa bronca en Fratton Park

    En un vídeo viral se ve a Winks volver al autobús tras perder 1-0. Algunos aficionados se burlaron y otros lo insultaron, así que el internacional inglés, con diez partidos, respondió: «Que os jodan».

    El intercambio continuó: gesticulando y a gritos, les espetó: «Cállense, lárguense a la mierda».

    El jugador de 30 años tuvo que ser escoltado al autobús por el personal del club, mientras el ambiente se tornaba cada vez más tenso con los seguidores que habían viajado con el equipo.

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  • Portsmouth v Leicester City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    El Leicester al borde del desastre

    Los Foxes viven una temporada pesadilla y están 23.º en la Championship con solo tres jornadas por jugar. Tras perder seis puntos en febrero, el equipo de Gary Rowett no ha encontrado ritmo y solo ha ganado dos partidos en 2026. El descenso a League One, por primera vez desde 2009, parece inminente.

  • De campeones de la Premier League a la lucha por el descenso

    La caída es abrumadora para un club que fue campeón de la Premier League hace solo una década. Perder o empatar contra el Hull City el martes podría confirmarle matemáticamente en tercera división. Solo el colista Sheffield Wednesday ha encajado más que los 65 goles recibidos por el Leicester en esta racha desastrosa.

  • Ipswich Town v Leicester City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Rowett exige orgullo a la plantilla

    Tras el partido contra el Portsmouth, el entrenador del Leicester, Rowett, admitió que la situación es grave, pero exigió a sus jugadores que mantuvieran su nivel profesional. Dijo: «Tenemos fe. Debemos demostrarlo con nuestro rendimiento y resultados. Les dije a los jugadores: “Quizá tengamos que empezar a esperar que nos llegue un poco de suerte de algún otro sitio”, pero no me gusta decir eso como entrenador; no me interesa lo que hagan los demás equipos, me interesa lo que hagamos nosotros».

    Insistió en que los jugadores deben competir por su propia reputación, más allá de la clasificación: «Debemos ser profesionales; si quedaran tres partidos y ya estuviéramos descendidos, yo seguiría queriendo ganarlos, es cuestión de orgullo y de estándares personales. El martes saldremos al campo y debemos hacer todo lo posible para ganar».

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