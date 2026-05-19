Getty/GOAL
Traducido por
Harry Styles obliga al Ajax a jugar en un estadio de 6.000 espectadores, pues sus rivales amenazan con boicotear la eliminatoria europea
- Getty Images Sport
El solapamiento de dos conciertos provoca el caos en la sala
El Ajax cedió su campo para el play-off de la Europa League del jueves, pues priorizó los conciertos de Styles, valorados en millones de libras. El club reservó el pequeño estadio de Volendam, pero las autoridades locales prohibieron la entrada a los aficionados visitantes tras los disturbios del fin de semana protagonizados por hooligans del FC Volendam, según AD. Indignado por la resolución, que también afecta a la eliminatoria de ascenso del Willem II, el Groningen ha impugnado la decisión junto con la KNVB. La federación mantiene conversaciones urgentes con el alcalde para evitar una cancelación sin precedentes.
El entrenador del Groningen, indignado por la injusticia
La sanción a los aficionados visitantes por disturbios en los que no participaron ha sorprendido a la directiva del Groningen, que estudia medidas drásticas, incluida una huelga que podría afectar a la fase final de la Eredivisie. Su director general, Frank van Mosselveld, declaró a RTV Noord: «Estamos valorando nuestras opciones para actuar. Esto es indignante.
El aspecto deportivo debe primar, pero consideramos la medida tan inaceptable e injusta que estamos explorando todas las opciones para garantizar que los aficionados puedan asistir el jueves. No descartamos nada; nos sorprende y abruma, es muy injusto».
- AFP
Advertencias históricas ignoradas por las autoridades
La crisis no pilló por sorpresa: la directiva del Groningen avisó con casi un mes de antelación a la KNVB del posible colapso del estadio.
Van Mosselveld reveló que contactó oficialmente con la KNVB para pedir un plan de contingencia, pues temía que el gobierno local no pudiera acoger varios partidos a la vez. Criticando el fallo administrativo, añadió: «Sobre todo porque ya pregunté a la KNVB sobre estas situaciones el 23 de abril: ¿qué pasaría si... y cómo lo vamos a afrontar?
«Creo que esperaban que ni FC Volendam ni Ajax llegaran a los play-offs. Es sorprendente que tengamos que cambiar de estadio. Nunca debería prohibirse la entrada a los aficionados visitantes, y sin embargo ha ocurrido».
- Getty Images Sport
El órgano rector lucha contra el reloj
La junta directiva de la KNVB debe resolver un enfrentamiento político antes del partido del jueves. Las autoridades piden al alcalde Rick Beukers que permita aficionados visitantes, mientras el Groningen presiona para jugar en su estadio Euroborg. Si el ayuntamiento no cede, un aplazamiento o una derrota por incomparecencia podrían alterar la clasificación europea y eclipsar el final de la temporada neerlandesa.