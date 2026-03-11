Getty/GOAL
Traducido por
¿Harry Redknapp vuelve al Tottenham? El exentrenador de los Spurs está dispuesto a sustituir a Igor Tudor mientras se recrudece la lucha por evitar el descenso en la Premier League
Redknapp deja claras sus sensaciones sobre su regreso al Tottenham
Redknapp, que estuvo cuatro años al frente del club londinense y logró llevarlo a la final de la Copa de la Liga, lleva nueve años fuera del fútbol tras su breve paso por el Birmingham City. Sin embargo, con los Spurs enfrentándose a una sorprendente batalla por el descenso, el técnico de 79 años afirma que estaría encantado de ocupar el puesto en medio de las dificultades actuales.
«Me han preguntado varias veces si volvería al Tottenham, pero probablemente eso no va a suceder, ¿verdad?», declaró el veterano entrenador a The Press Association en las carreras de Cheltenham. «¿Volvería? Por supuesto que sí, pero dudo mucho que eso vaya a suceder.
Lo tienen todo para mantenerse, pero va a ser difícil. Estoy viendo su calendario y el Nottingham Forest está jugando bien, el West Ham está jugando muy bien, va a ser difícil para el Tottenham».
A pesar de las crecientes especulaciones, Redknapp insiste en que no ha habido ningún contacto formal por parte de la directiva del Spurs. Por ahora, el exentrenador del Portsmouth mantiene su atención firmemente fija en el hipódromo en lugar de en el campo de fútbol. «Mi única preocupación en este momento es The Jukebox Man en la Gold Cup, ya no tengo nada que ver con el Spurs», declaró.
Con el club a solo un punto de la zona de descenso, Redknapp concluyó con un mensaje de buena voluntad para sus antiguos equipos. «No se han puesto en contacto conmigo, en absoluto», reiteró. «Espero que el Tottenham se mantenga en la categoría y que el West Ham también».
- Getty Images Sport
Aumenta la presión sobre Tudor tras la debacle de Madrid
La petición de un cambio inmediato se produce tras la humillante derrota por 5-2 ante el Atlético de Madrid el martes, lo que convierte a Igor Tudor en el primer entrenador de la historia del club en perder sus cuatro primeros partidos. La Tottenham Hotspur Supporters' Trust (THST) exigió inmediatamente «medidas de emergencia» para abordar la pésima racha del equipo, y emitió un comunicado mordaz sobre la actual racha de seis derrotas consecutivas.
Basándose en gran medida en la condena directa, la declaración del THST decía: «Es sintomático del pésimo estado de cosas en el Tottenham en este momento. Se necesitan medidas de emergencia, ya que ahora mismo estamos caminando sonámbulos hacia el precipicio». Además, exigieron responsabilidades para los aficionados que se desplazaron, añadiendo: «Como mínimo, a los que están en Madrid se les debería reembolsar el precio de las entradas del partido».
Kinsky sufre una pesadilla en la Liga de Campeones
El colapso del Madrid se definió por el catastrófico debut en la Liga de Campeones del jugador de 22 años Antonin Kinsky con el Tottenham. El internacional checo tuvo un comienzo de pesadilla en el minuto seis, cuando un desastroso resbalón permitió a Marcos Llorente marcar el 1-0. Ocho minutos más tarde, Antoine Griezmann duplicó la ventaja, dejando a los visitantes aturdidos. La noche de Kinsky empeoró en el minuto 15, cuando inexplicablemente regaló el balón a Julián Álvarez, que marcó fácilmente el tercer gol del Atlético de Madrid. Desolado, el joven se llevó las manos a la cabeza antes de que el entrenador interino Tudor lo sustituyera sin piedad por Guglielmo Vicario tras solo 17 minutos, y el jugador, devastado, se dirigió sin decir nada al túnel.
Después del partido, el entrenador dijo: «Lo que ha pasado es muy raro. Llevo 15 años entrenando y nunca había hecho algo así. Era necesario proteger al chico, proteger al equipo. Una situación increíble, no hay nada que comentar», declaró Tudor. «Antes del partido, era la decisión correcta en un momento como el nuestro, con la presión sobre Vicario, otra competición. Tony es un portero muy bueno. Para mí fue la decisión correcta. Después de esto, por supuesto, es fácil decir que no fue la decisión correcta. Así que se lo expliqué a Tony también, hablando después: es el tipo adecuado y un buen portero».
- Getty Images Sport
La racha sin victorias amenaza la supervivencia de Anfield
La presión está llegando a un punto álgido antes del difícil partido de la Premier League del domingo contra el Liverpool en Anfield. El club no ha conseguido ninguna victoria en la liga desde finales de diciembre y, desde que sustituyó a Thomas Frank el mes pasado, Tudor ha supervisado una catastrófica racha de cuatro derrotas consecutivas en todas las competiciones, lo que les deja a solo un punto por encima de la zona de descenso.
Anuncios