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Harry Maguire revela lo que realmente piensa del exentrenador del Manchester United, Rubén Amorim
Grandes elogios a pesar de las dificultades en Old Trafford
Amorim fue destituido en enero tras una etapa complicada de 14 meses en la que solo logró 24 victorias en 63 partidos, y en la que sus decisiones tácticas y la selección de la plantilla fueron objeto de críticas constantes. En declaraciones a The Mirror, Maguire defendió a su antiguo entrenador y afirmó: «Creo que Rubén se portó muy bien conmigo. Jugué prácticamente todos los partidos con Rubén cuando estaba en forma. No tengo nada malo que decir de Ruben. Me cae muy bien, creo que tiene ideas geniales. Simplemente, esas ideas no funcionaron en el Manchester United. Estoy convencido de que seguirá adelante y tendrá una carrera increíble, y en su próximo club probablemente ganará muchos, muchos partidos de fútbol.
«Hablé con él cuando se marchó. Nos deseó lo mejor a todos. Estoy seguro de que se habría sentido mal, pero sé que aún es muy, muy joven y estoy seguro de que va a lograr grandes cosas como entrenador».
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Los jugadores deben asumir la «responsabilidad» de sus fracasos
El ex capitán del United se negó a echar toda la culpa al entrenador, insinuando que la plantilla no había sabido llevar a la práctica la estrategia que se les había marcado. Maguire añadió: «Simplemente no cuajó ni funcionó, y creo que nosotros, como jugadores, también tenemos que asumir gran parte de la responsabilidad por ello. Pero creo que él ha llevado al club por un buen camino, y creo que merece mucho reconocimiento por ello, ya que ha construido una plantilla buena y sólida, y creo que se merece ese reconocimiento».
Amorim podría regresar inesperadamente al Benfica
Mientras el United toma un nuevo rumbo, ya se rumorea que Amorim podría regresar a los banquillos con gran repercusión mediática. Según informaciones procedentes de Portugal, es el principal candidato para hacerse cargo del Benfica, donde podría sustituir a José Mourinho. Tal fichaje sería especialmente polémico, dado su estatus de figura emblemática en el Sporting CP, el rival de la ciudad.
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El ascenso de Michael Carrick
Bajo la dirección interina de Michael Carrick, el United ha experimentado una notable mejora en sus resultados, lo que lo sitúa en plena lucha por la clasificación para la Liga de Campeones. Maguire se ha mostrado muy impresionado por el impacto del excentrocampista, elogiando su perspicacia táctica y su capacidad de comunicación, y lo ha respaldado para que ocupe el puesto de entrenador de forma permanente.
«La llegada de Carrick ha sido increíble. Habla muy, muy bien. Tácticamente es muy, muy bueno», explicó el defensa. «Creo que quedan siete partidos. Nos hemos colocado en una posición fantástica. Creo que tenemos que terminar la temporada con fuerza, y creo que él debería entrar directamente en la pugna con los demás candidatos y dejar que comience el proceso».