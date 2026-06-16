En el podcast «The Rest is Football», Maguire relató que Tuchel les comunicó la convocatoria por FaceTime. «Fue una llamada incómoda. A las 16:00 me escribió para hablar. Debe ser duro ver las reacciones de todos.

Le dije que estaba muy decepcionado; creía haber hecho lo suficiente para estar en la lista y poder ayudar dentro y fuera del campo. Él solo respondió que se había decantado por los cuatro chicos que le habían ayudado a superar el otoño.

«Fue duro de aceptar. Creía que estaría en la convocatoria tras ser convocado por primera vez para la concentración de marzo con él. Jugué bien en los dos partidos y luego volví al Manchester United y terminé la temporada muy bien».