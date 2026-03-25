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Thomas Tuchel England hopefuls GFXGOAL
Richard Martin

Traducido por

Harry Maguire, Phil Foden y los ocho jugadores de Inglaterra para quienes hay mucho en juego contra Uruguay y Japón, a medida que se intensifica la competencia por las plazas para el Mundial

Analysis
England
T. Tuchel
H. Maguire
P. Foden
B. White
FEATURES
England vs Uruguay

Y así quedaron 35. La decisión de Thomas Tuchel de convocar una plantilla ampliada, que se dividirá en dos grupos para los dos últimos partidos de Inglaterra en casa antes del Mundial, fue la última muestra de que el alemán está adoptando un enfoque muy diferente al de sus predecesores en su intento por convertirse en el primer seleccionador, desde Alf Ramsey, en ganar un título con los Tres Leones.

Tuchel ha compensado la falta de competencia real en los partidos que ha dirigido intensificando la competencia interna por los puestos, como al enfrentar a Jude Bellingham con Morgan Rogers por el puesto de número 10.

Y al convocar una amplia lista para los amistosos contra Uruguay y Japón, que incluye a dos jugadores sin internacionalidades, uno que no ha jugado con Inglaterra en cinco años y otro cuya carrera internacional parecía estar totalmente condenada por motivos ajenos al terreno de juego, Tuchel ha subido aún más el listón para entrar en su lista de 26 jugadores para el torneo.

GOAL repasa los jugadores que más se juegan en la próxima semana, a medida que el Mundial se acerca cada vez más...

  • Republic of Ireland v England - UEFA Nations League 2024/25 League B Group B2Getty Images Sport

    Harry Maguire

    El defensa central del Manchester United ha vuelto a la convocatoria por primera vez desde septiembre de 2024, una recompensa por sus actuaciones regulares con los Red Devils, que han mejorado aún más bajo la dirección de Michael Carrick. Sin embargo, no pudo celebrar del todo su regreso, ya que ese mismo día fue expulsado y provocó un penalti en el empate 2-2 del United en Bournemouth.

    Maguire es uno de los jugadores con más experiencia de la plantilla, ya que ha disputado los Mundiales de 2018 y 2022 y la Eurocopa 2020 sin perderse prácticamente ningún partido. Una lesión le impidió participar en la Eurocopa 2024 y, anteriormente, Tuchel no había contado con él a pesar de que, en general, se había mantenido en forma.

    Será fascinante ver cómo se adapta a la línea defensiva alta que prefiere el técnico alemán, sobre todo teniendo en cuenta que en ocasiones le costó jugar con una línea alta bajo las órdenes de Ruben Amorim, especialmente en la derrota ante el Brentford a principios de temporada.

    • Anuncios
  • England v IR Iran: Group B - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Ben White

    La controversia y el misterio han rodeado la carrera de Ben White con la selección inglesa desde que abandonó el equipo en pleno Mundial de 2022 por «motivos personales», lo que le dejó con solo cuatro partidos internacionales. La versión más extendida es que White abandonó la concentración después de que Steve Holland, el segundo entrenador de Gareth Southgate, cuestionara el interés del defensa por el fútbol.

    Southgate, sin embargo, ha desmentido la historia e insistió en que ni él ni Holland tenían ningún problema con el jugador. También reveló que había intentado convencer a White para que volviera a la selección tras el Mundial de Catar, pero el jugador le respondió que se había declarado no disponible para ser convocado.

    Tuchel reveló el año pasado que se había puesto en contacto con White y, doce meses después, el jugador fue convocado en ausencia de Jarell Quansah. Su vuelta provocó una reacción airada en las redes sociales, donde muchos sugirieron que no merecía otra oportunidad tras abandonar la selección hace cuatro años. White ya no es titular en el Arsenal, pero la lesión de Jurrien Timber le ha abierto una vía de regreso y ahora vuelve a ser internacional.

    La capacidad de White para jugar como central o lateral derecho lo hace especialmente útil para el entrenador. Por otro lado, al técnico podría preocuparle que el jugador no esté al tanto de sus rivales, ya que ha admitido que no le gusta ver fútbol en su tiempo libre.

  • Albania v England - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Phil Foden

    Se puede considerar que Foden ha tenido suerte solo por haber entrado en la convocatoria de 35 jugadores, teniendo en cuenta lo mucho que ha bajado su rendimiento desde principios de año, lo que le ha llevado a quedarse fuera de la alineación titular habitual del Manchester City. Una muestra de lo mucho que ha caído fue su entrada en el minuto 90 de la final de la Carabao Cup, una decisión que Wayne Rooney comparó con «una sustitución por caridad».

    Foden no ha marcado en sus últimas 20 apariciones con el City y lo único que puede mostrar desde su buena racha de diciembre es una asistencia contra el Fulham en febrero. Y, a diferencia de otros jugadores cuyo rendimiento en el club ha decaído, no cuenta con una gran trayectoria con Inglaterra a la que recurrir.

    «El fútbol a veces no es sencillo», dijo en Wembley. «Hay altibajos y a veces no puedes dar lo mejor de ti mismo, y así son las cosas. Lo importante es cómo te recuperas».

    Si no aprovecha la oportunidad si se le da una contra Uruguay o Japón, es posible que no tenga otra.

  • FBL-EURO-2024-MATCH51-ESP-ENGAFP

    Cole Palmer

    Cole Palmer tiene la curiosa particularidad de haber marcado en la final de la Eurocopa 2024 y haber dado una asistencia en la semifinal, pero desde entonces apenas ha tenido impacto con la selección inglesa. Las lesiones en el tendón de la corva y en la ingle limitaron a Palmer a una sola participación en la fase de clasificación para el Mundial, mientras que jugó dos veces en la Liga de Naciones de la UEFA.

    Su carácter inconformista hace que sea un jugador que vale la pena tener a mano, incluso en el banquillo, pero hay una feroz competencia por sus posiciones preferidas de extremo derecho o número 10. Su rendimiento en el club también se ha resentido en las últimas semanas y ha estado en el punto de mira tras las cuatro derrotas consecutivas del Chelsea.

  • FBL-EURO-2024-MATCH51-ESP-ENGAFP

    Cobbie Mainoo

    «Os encanta Kobbie», dijo Rubén Amorim en tono condescendiente a los periodistas que cubrían la actualidad del Manchester United en diciembre. «Es titular con Inglaterra, pero eso no significa que tenga que sacarlo a Kobbie cuando creo que no debería».

    El ostracismo de Mainoo bajo las órdenes de Amorim le llevó a perder su puesto en la selección inglesa, pero el papel del centrocampista en el resurgimiento del United desde que Carrick sustituyó a Amorim ha sido imposible de ignorar, y Tuchel ha tomado nota. Mainoo fue posiblemente el mejor jugador de Inglaterra en la Eurocopa 2024, con la posible excepción de Marc Guehi, ya que su tranquilidad con el balón y sus cualidades de distribución sentaron las bases para su trayectoria hasta la final tras un comienzo poco inspirador.

    La pregunta es si encaja en la visión de Tuchel de un fútbol de ritmo rápido y si puede encontrar un hueco junto a Declan Rice y Elliot Anderson, que parecen haberse asegurado sus puestos en el once inicial en el centro del campo.

  • Latvia v England - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    John Stones

    Sorprendentemente, John Stones ha sido titular esta temporada solo una vez menos con la selección inglesa que con el Manchester City en la Premier League. A pesar de la terrible racha de lesiones que ha sufrido en los últimos años —y que, según declaró el año pasado, le llevó a plantearse el retiro—, Tuchel le sigue mostrando una lealtad inquebrantable, convocándolo para su cuarta concentración consecutiva.

    Esto dice mucho tanto del gran valor que Tuchel otorga a los jugadores experimentados como de la cualidad única de Stones a la hora de sacar el balón desde la defensa. Southgate también ha convocado repetidamente a Stones, alineándolo como titular en los siete partidos de la Eurocopa 2024 a pesar de que tuvo problemas físicos en la preparación del torneo.

    Sin embargo, su falta de minutos en su club es motivo de preocupación, ya que Stones solo ha disputado dos partidos —en la Carabao Cup y la FA Cup, respectivamente— desde que recuperó la forma física en febrero.


  • Dominic Calvert-LewinGetty

    Dominic Calvert-Lewin

    Tras la baja de Ollie Watkins, hay una vacante en el puesto de delantero centro y Calvert-Lewin tiene la oportunidad de hacerse con ella, algo que parecía muy improbable hace un año.

    Calvert-Lewin no había sido convocado desde que saltó al campo como suplente contra Ucrania durante la Eurocopa 2020, ya que las lesiones habían lastrado gravemente su carrera y le habían impedido ser titular en menos de la mitad de los partidos de la Premier League del Everton entre 2021 y su marcha del club el año pasado.

    Ha dejado atrás sus problemas de lesiones en el Leeds y ha marcado 10 goles, incluida una racha de siete goles en seis partidos que le valió ser nombrado jugador del mes de la Premier League en diciembre. Existe cierta preocupación por su racha de solo un gol en sus últimos nueve partidos, pero si consigue marcar con Inglaterra, eso le ayudaría mucho a asegurarse su billete a Norteamérica en junio.


  • England v Greece - UEFA Nations League 2024/25 League B Group B2Getty Images Sport

    Dominic Solanke

    Solanke jugó por última vez con Inglaterra bajo las órdenes de Lee Carsley en noviembre de 2024, tras haber esperado siete años para volver a la selección nacional desde su debut en 2017 con Southgate. No estuvo disponible para la convocatoria tras lesionarse el tobillo en agosto, lo que le mantuvo fuera de los terrenos de juego durante cuatro meses y medio.

    Desde que volvió a la acción en enero, ha marcado con una eficacia impresionante, anotando seis goles en todas las competiciones a pesar de jugar en un Tottenham que se encuentra al borde de la zona de descenso.

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