Harry Maguire explica por qué el Arsenal es un «mejor equipo» que el Manchester City y pronostica el título de la Premier League

En una sincera valoración de la Premier League, el defensa del United, Maguire, ha sugerido que el Arsenal podría ser ahora más fuerte que el City. A pesar del dominio histórico del City bajo Guardiola, Maguire destacó la táctica y regularidad del club londinense como claves de su solidez.

Tras medirse con ambos equipos, el central destacó el equilibrio de los londinenses como clave de su valoración.

Opina que los Gunners son ahora más cohesionados que los campeones del triplete. Con dos puntos de ventaja sobre el City en la cima, el equipo londinense aspira a su primer título de la Premier en 22 años.