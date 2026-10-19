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Harry Maguire cuestiona la falta de «valentía» de sus compañeros del Manchester United y aborda el «ruido» sobre Lisandro Martinez tras el empate ante el Leeds
Reparto de puntos en Elland Road
El Manchester United prolongó el domingo su flojo inicio de temporada en la Premier League con un empate 1-1 ante el Leeds United. El equipo de Michael Carrick se adelantó en el norte de Yorkshire cuando Bryan Mbeumo marcó a bocajarro en el minuto 35. Sin embargo, perdió la ventaja poco después del descanso, cuando Dominic Calvert-Lewin remató una jugada de córner bien elaborada.
El resultado deja al Manchester United en un discreto 13.º puesto, con una sola victoria en sus siete primeros partidos de liga. Los puntos que sigue dejándose por el camino han aumentado la presión sobre Carrick, que tiene dificultades para cumplir las altas expectativas de la directiva tras un verano de numerosos fichajes.
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Maguire exige más valentía
En declaraciones a Sky Sports tras el pitido final, Maguire no se mordió la lengua al analizar las carencias de su equipo. El defensa inglés señaló la falta de serenidad con el balón como una de las principales razones por las que no lograron sumar los tres puntos, pese a haber planteado el partido para sacar partido de su disposición en el centro del campo ante los locales.
«Podríamos haber sido un poco más valientes con el balón y haberlo controlado bajo presión», admitió Maguire. «Pero estamos en un momento en el que no somos tan valientes como deberíamos, y tenemos que recuperar esa valentía porque, para ganar partidos con el Manchester United, necesitamos valentía y serenidad».
Aunque Maguire cuestionó la calidad del equipo con el balón, se negó a reprocharle su entrega. «No se puede cuestionar la unión, el espíritu ni la lucha. Es un campo difícil», insistió. «El Leeds está en racha en la liga. Podemos hacerlo mejor. Tenemos que mostrar más calidad con el balón. Cuando vienes a un campo como este, no puedes dejar que te superen en las jugadas a balón parado, y encajamos un gol a balón parado que les permitió volver al partido.
«Durante todo el encuentro nos sentimos cómodos con nuestra disposición. No crearon demasiadas ocasiones. Encajar un gol a balón parado después del descanso es decepcionante. Tuvimos que resistir. Hacia el minuto 70 conseguimos asentarnos en el partido y probablemente parecíamos los más cerca de ganarlo, pero el empate seguramente es justo».
Dejando atrás el drama de Martinez
El empate en Elland Road puso fin a unos días turbulentos para el United, agravados por la derrota por 2-0 ante el Atlético de Madrid en la Champions League el martes. Tras esa derrota europea, Martinez exigió públicamente más al director técnico Jason Wilcox y sugirió que las críticas debían dirigirse a la directiva del club y no a Carrick.
Al abordar la polémica extradeportiva, Maguire confirmó que desde entonces se han aclarado las cosas en Carrington. «Ha habido mucho ruido en torno al club esta semana, como todas las semanas, pero esta vez más», explicó el defensa. «Lisandro se ha pronunciado, ha pedido disculpas y hemos pasado página».
- AFP
Crece la presión sobre Carrick
Carrick debe encontrar ahora la manera de levantar el ánimo de una plantilla visiblemente falta de confianza mientras afronta nuevos problemas físicos. Martinez pudo ser titular ante el Leeds pese a su exabrupto de mediados de semana, pero el defensa tuvo que retirarse en el descanso por unas molestias en el muslo y fue sustituido por Noussair Mazraoui.
Con el Manchester United estancado en la mitad inferior de la clasificación y los compromisos europeos agravando su apretado calendario, el equipo necesita encadenar resultados positivos con urgencia. El cuerpo técnico estará muy pendiente del estado físico de Martinez mientras intenta reactivar una campaña en la Premier League que ha perdido impulso.
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