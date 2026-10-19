En declaraciones a Sky Sports tras el pitido final, Maguire no se mordió la lengua al analizar las carencias de su equipo. El defensa inglés señaló la falta de serenidad con el balón como una de las principales razones por las que no lograron sumar los tres puntos, pese a haber planteado el partido para sacar partido de su disposición en el centro del campo ante los locales.

«Podríamos haber sido un poco más valientes con el balón y haberlo controlado bajo presión», admitió Maguire. «Pero estamos en un momento en el que no somos tan valientes como deberíamos, y tenemos que recuperar esa valentía porque, para ganar partidos con el Manchester United, necesitamos valentía y serenidad».

Aunque Maguire cuestionó la calidad del equipo con el balón, se negó a reprocharle su entrega. «No se puede cuestionar la unión, el espíritu ni la lucha. Es un campo difícil», insistió. «El Leeds está en racha en la liga. Podemos hacerlo mejor. Tenemos que mostrar más calidad con el balón. Cuando vienes a un campo como este, no puedes dejar que te superen en las jugadas a balón parado, y encajamos un gol a balón parado que les permitió volver al partido.

«Durante todo el encuentro nos sentimos cómodos con nuestra disposición. No crearon demasiadas ocasiones. Encajar un gol a balón parado después del descanso es decepcionante. Tuvimos que resistir. Hacia el minuto 70 conseguimos asentarnos en el partido y probablemente parecíamos los más cerca de ganarlo, pero el empate seguramente es justo».



