Harry Maguire critica duramente al árbitro Sven Jablonski por no sancionar la terrible entrada de Ronald Araujo sobre Phil Foden durante el empate de Inglaterra

La noche fue igualmente dramática para Ben White, que protagonizó su tan esperado regreso a la selección nacional. Aunque el jugador del Arsenal logró marcar el gol que adelantó a los locales, fue abucheado por parte del público de Wembley. La velada terminó con mal sabor de boca para el defensa cuando el VAR intervino en el tiempo de descuento para pitar un penalti en su contra por una entrada sobre Federico Viñas, lo que llevó a Maguire a cuestionar una vez más a los árbitros. «Me pareció brillante cuando saltó al campo. No puedo decir nada sobre la defensa en esa jugada (el penalti); si yo hubiera estado en esa posición, también habría intentado bloquear el disparo. Eso es lo que tenemos que hacer. Es un penalti muy leve», añadió Maguire.