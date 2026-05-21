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Khaled Mahmoud

Traducido por

Harry Maguire, «conmocionado y desolado», queda fuera de la convocatoria de Thomas Tuchel para la selección inglesa de cara al Mundial de 2026

H. Maguire
England
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T. Tuchel
Manchester United
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El defensa del Manchester United Harry Maguire ha confirmado que Thomas Tuchel no le ha convocado para el Mundial de 2026 con la selección inglesa. El jugador de 33 años, pilar de los Tres Leones en la última década, admite que está «destrozado» por no estar en la lista final de 26 jugadores que viajarán a Norteamérica este verano.

  • Tuchel toma una decisión implacable sobre la convocatoria

    Según talkSPORT, Maguire no estará en la lista definitiva que Tuchel anunciará el viernes. Aunque fue convocado en marzo para los amistosos contra Uruguay y Japón, el central del United no ha convencido al seleccionador alemán para el torneo en Estados Unidos, Canadá y México.

    Con 66 partidos y siete goles desde su debut en 2017, Maguire se había consolidado como pieza clave de Inglaterra. Tras perderse la Euro 2024 por lesión, su ausencia confirma un cambio de era bajo Tuchel. Sus 24 encuentros con los Red Devils esta temporada no bastaron para convencer al técnico, que lo margina del próximo Mundial.

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  • Maguire se pronuncia sobre su exclusión

    El defensa reconoció su decepción y afirmó haber hecho lo suficiente para merecer la convocatoria. 

    Maguire publicó en redes sociales: «Creía que podía aportar mucho este verano tras la temporada que he tenido. Esta decisión me ha dejado consternado y triste. Siempre he disfrutado vistiendo esa camiseta y representando a mi país. Le deseo lo mejor a la selección».

  • Colwill y Mainoo, listos para asumir el protagonismo

    La baja de Maguire abre espacio en la lista de 26. talkSPORT asegura que Levi Colwill, defensa del Chelsea recién recuperado de una lesión de ligamento cruzado, será convocado gracias a la confianza de Tuchel. El central ya sumó su quinto partido con Inglaterra en la derrota contra Senegal en junio.

    En el centro del campo, Kobbie Mainoo, del Manchester United, habría ganado el puesto a Adam Wharton, del Crystal Palace. La defensa se apoyará en Ezri Konsa y Marc Guehi, titulares fijos.

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    Últimos preparativos para Norteamérica

    Tuchel confirmará su lista el viernes a las 10:00, pero según talkSPORT, el plan para este verano ya está definido. Jordan Pickford seguirá como portero titular, respaldado por Dean Henderson y James Trafford, mientras que Jason Steele, del Brighton, se sumará como portero de entrenamiento. Se espera que jugadores ofensivos como Anthony Gordon y Morgan Rogers también sean convocados, mientras Inglaterra busca poner fin a su sequía de títulos.

    Los Tres Leones iniciarán su preparación con amistosos ante Nueva Zelanda y Costa Rica en Estados Unidos. Su debut mundialista será el 17 de junio contra Croacia, seguido de los duelos del Grupo L frente a Ghana y Panamá. Maguire, en cambio, seguirá la competición desde casa, ya que la era Tuchel avanza sin él.

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