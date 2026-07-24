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Harry Kane y el Bayern de Múnich iniciarán las negociaciones para renovar el contrato del delantero de la selección inglesa
El Bayern prepara la renovación de Kane
El Bayern de Múnich se prepara para negociar la renovación del contrato de Kane, capitán de Inglaterra, según la BBC Sport. El actual acuerdo del delantero vence al final de la próxima temporada, pero el club ya le ha comunicado su intención de retenerlo. Las conversaciones en profundidad comenzarán en las próximas semanas.
Kane, a gusto en Alemania
A pesar del interés de clubes como Barcelona y Al-Hilal, Kane se siente cómodo en Alemania y no planea marcharse.
El delantero, que marcó seis goles con Inglaterra en el Mundial, ha anotado 146 tantos en 147 partidos desde su llegada del Tottenham en 2023. Su productividad ha ayudado al club a ganar dos Bundesligas y una DFB-Pokal.
El récord de Shearer, fuera de su alcance
La decisión de Kane de renovar con el Bayern acalla los rumores sobre un regreso al Tottenham o un fichaje por el Manchester United. Su nuevo compromiso en Alemania casi elimina sus opciones de superar los 260 goles de Alan Shearer en la Premier. Ahora se centra en prolongar su etapa exitosa con el gigante alemán.
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Los bávaros se proponen conquistar el título
El Bayern quiere cerrar pronto el contrato de Kane antes de que aumente la carga de partidos. Mantenerlo como referente ofensivo es clave para conservar el título liguero y competir en la Champions. La directiva confía en que asegurar su futuro aportará estabilidad de cara a la nueva temporada.
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