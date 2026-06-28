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Harry Kane vuelve a hacer historia con Inglaterra al batir el récord de goles de Gary Lineker en un Mundial y ahora tiene en el punto de mira al mejor jugador de todos los tiempos, el brasileño Pelé
Una noche de récords en Norteamérica
El sábado por la noche, el capitán de Inglaterra hizo historia al duplicar la ventaja de los Tres Leones con un certero cabezazo tras un centro de Jude Bellingham, sellando la victoria 2-0 sobre Panamá. Fue el undécimo gol de Kane en Copas del Mundo, superando así el récord nacional de 10 tantos que ostentaba el legendario Lineker en los torneos de 1986 y 1990.
Tras el pitido final, Kane declaró a BBC Sport: «Es un orgullo. Antes del torneo dije que el Mundial es la competición más importante para un profesional, así que llegar a 11 goles es especial. Solo quiero disfrutar del momento con el equipo y de liderar la tabla. Nunca doy por sentados estos logros. Otro gran hito, y espero que no sea el último en este torneo».
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A la caza del mejor de todos los tiempos de Brasil
Tras superar a Lineker, Kane se fija en Pelé, al que solo le falta un gol para igualar sus 12 tantos mundialistas. Ambos marcaron esa cifra en 16 partidos: Pelé en cuatro torneos y Kane en su trayectoria actual.
Con 32 años, Kane ya superó los 10 goles de Cristiano Ronaldo y se ubica detrás de Ronaldo Nazário (15), y de Klose y Mbappé (16). De mantener su ritmo, el capitán inglés podría entrar entre los cinco máximos anotadores históricos antes de la Copa de 2026.
Tuchel sigue apostando por su jugador estrella
La goleada ante Panamá silenció a los críticos tras el flojo partido inicial. Tuchel defendió a Kane, quien apenas tocó el balón 19 veces en el 0-0 contra Ghana, y rechazó sustituirlo: «Los cracks asumen la responsabilidad».
«¿Acaso Argentina depende demasiado de Messi y Francia de Mbappé? Es lo que hay», declaró Tuchel a los periodistas. «Son jugadores de talla mundial y suelen hacer lo que saben hacer. Confiar en Harry es algo natural, porque le encanta la responsabilidad y la asume... Confiamos en Harry porque podemos, porque es nuestro delantero, pero no dependemos excesivamente de él».
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Regularidad en tres torneos
La longevidad de Kane es su rasgo más impresionante: se convierte en el segundo jugador de la selección masculina de Inglaterra en marcar en tres Mundiales, tras David Beckham. Tras ganar la Bota de Oro con seis goles en Rusia 2018 y sumar dos en Catar 2022, sus tres tantos en esta edición han sido clave para que Inglaterra avance a dieciseisavos.
El propio Lineker, cuyo récord superó Kane, lo ha definido como «el mejor delantero inglés de la historia». Con Inglaterra ya clasificada como líder del Grupo L, su próximo rival será la República Democrática del Congo en dieciseisavos; en octavos le aguardará el ganador de México o Ecuador. Todo listo para que Kane siga haciendo historia mientras los Tres Leones buscan por fin un título mundial.