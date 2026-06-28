Harry Kane vuelve a hacer historia con Inglaterra al batir el récord de goles de Gary Lineker en un Mundial y ahora tiene en el punto de mira al mejor jugador de todos los tiempos, el brasileño Pelé

El sábado por la noche, el capitán de Inglaterra hizo historia al duplicar la ventaja de los Tres Leones con un certero cabezazo tras un centro de Jude Bellingham, sellando la victoria 2-0 sobre Panamá. Fue el undécimo gol de Kane en Copas del Mundo, superando así el récord nacional de 10 tantos que ostentaba el legendario Lineker en los torneos de 1986 y 1990.

Tras el pitido final, Kane declaró a BBC Sport: «Es un orgullo. Antes del torneo dije que el Mundial es la competición más importante para un profesional, así que llegar a 11 goles es especial. Solo quiero disfrutar del momento con el equipo y de liderar la tabla. Nunca doy por sentados estos logros. Otro gran hito, y espero que no sea el último en este torneo».