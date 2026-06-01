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Harry Kane vs. Michael Olise: su «calidad mágica» podría decidir el Balón de Oro 2026, mientras ambos compañeros del Bayern de Múnich compiten por ser el mejor jugador del mundo
Muller opina sobre la pugna por el Balón de Oro en el Bayern
La carrera por el Balón de Oro 2026 se calienta tras el dominio del Bayern en la temporada nacional. Después de ganar Bundesliga y DFB-Pokal, el club bávaro tiene varios candidatos al premio individual más importante del fútbol. El exjugador del Bayern Müller ha abierto el debate al señalar que, aunque Kane sigue siendo el mejor ‘9’ del mundo, su compañero Olise tiene una «magia» que suele convencer a los jurados.
Al compararlos, Müller declaró a Bild: «Por su definición y potencia, Harry es el mejor nueve que veo ahora. Tiene muchas cualidades, pero no es un jugador que pueda regatear a cuatro rivales». Pero a la hora de votar por el Mejor Jugador del Mundo se valora más el elemento artístico, esa cualidad mágica y casi danzante que tiene Michael. Él es un artista».
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La racha goleadora récord de Kane
Kane, de 32 años, ganó la Bota de Oro 2025-26 con 36 goles en 31 partidos de liga y 61 en todas las competiciones.
El propio Kane se muestra satisfecho y afirma: «Ha sido la mejor temporada de mi carrera». Aun así, se debate si la cantidad de goles bastará para superar a los creadores de juego más vistosos, en un año donde la estética suele influir en la votación final. Kane ansía el premio, especialmente ahora que la UEFA ha confirmado que la ceremonia se celebrará en Londres por primera vez, el 26 de octubre.
Los argumentos «artísticos» a favor de Olise
A diferencia de la eficacia goleadora de Kane, Olise se ha erigido como el motor creativo del gigante muniqués. El extremo francés ha brillado esta temporada con 22 goles y 31 asistencias en todas las competiciones. Su doble amenaza, sumada al estilo de regate “bailarín” que destaca Müller, lo convierte en favorito de la afición y en candidato firme al Balón de Oro.
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El Mundial de 2026 será el factor decisivo
Sus logros nacionales ya sentaron las bases, pero el Mundial 2026 será decisivo. Kane y Olise liderarán a Inglaterra y Francia, respectivamente. Un buen torneo podría impulsarlos por encima de otras estrellas como Lamine Yamal, del Barcelona, u Ousmane Dembélé, del París Saint-Germain.
Para Kane, ganar el Balón de Oro en Londres sería único. Para Olise, el torneo confirma la “calidad mágica” que Müller ve en él. En cualquier caso, el Bayern tiene en sus filas a los dos grandes candidatos.