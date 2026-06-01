Harry Kane vs. Michael Olise: su «calidad mágica» podría decidir el Balón de Oro 2026, mientras ambos compañeros del Bayern de Múnich compiten por ser el mejor jugador del mundo

La carrera por el Balón de Oro 2026 se calienta tras el dominio del Bayern en la temporada nacional. Después de ganar Bundesliga y DFB-Pokal, el club bávaro tiene varios candidatos al premio individual más importante del fútbol. El exjugador del Bayern Müller ha abierto el debate al señalar que, aunque Kane sigue siendo el mejor ‘9’ del mundo, su compañero Olise tiene una «magia» que suele convencer a los jurados.

Al compararlos, Müller declaró a Bild: «Por su definición y potencia, Harry es el mejor nueve que veo ahora. Tiene muchas cualidades, pero no es un jugador que pueda regatear a cuatro rivales». Pero a la hora de votar por el Mejor Jugador del Mundo se valora más el elemento artístico, esa cualidad mágica y casi danzante que tiene Michael. Él es un artista».



