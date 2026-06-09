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Harry Kane ve en esto la «mejor oportunidad» para ganar el Mundial, lo que le haría candidato al Balón de Oro y al título de «mejor de todos los tiempos» con Inglaterra
Kane, en plena forma para la gran cita mundial
De cara al esperado torneo, Kane llega en un estado de forma fenomenal tras una gran temporada nacional. En declaraciones a ITV Football, el delantero admitió la impredecibilidad del fútbol, pero se mostró muy seguro de su condición física. Destacó que llegar en plena forma es una ventaja para Inglaterra. Kane afirmó: «Siempre pienso "podría ser la última", porque en el fútbol nunca se sabe. Quiero jugar muchos años y, como repito, ahora me siento en mi mejor momento».
Reconociendo la naturaleza impredecible del fútbol
A pesar de querer jugar muchos años más, el veterano delantero mantiene los pies en la tierra ante la realidad del fútbol profesional y el riesgo constante de lesiones. Ser consciente de ello solo aviva su deseo de triunfar en los escenarios más importantes. Kane añadió: «Tengo la ambición de que este podría ser mi último torneo; nunca se sabe lo que puede pasar en el fútbol. Con las lesiones nunca se sabe lo que te espera a la vuelta de la esquina. Para mí, el Mundial es la cima de cualquier carrera. Este es mi tercer torneo». Ganar el trofeo le convertiría en el mejor jugador del país y en candidato al Balón de Oro.
Aprovechar la oportunidad profesional definitiva
El capitán de la selección nacional marca goles con regularidad al más alto nivel. Su reciente tanto en el amistoso del sábado ante Nueva Zelanda no fue un hecho aislado, sino un nuevo hito histórico. Reforzó su liderazgo como máximo goleador de Inglaterra con 79 goles, tras una temporada excepcional en la que anotó 67 goles con club y selección.
Llevar ese impulso a la selección es clave para sus aspiraciones. Consciente de su gran momento físico y del nivel del equipo, concluyó: «Quizá sea la mejor oportunidad de mi carrera para ganar el Mundial».
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¿Qué le depara el futuro al capitán de los Tres Leones?
Inglaterra jugará un último amistoso contra Costa Rica antes de enfocarse en el Grupo L. Kane y su equipo debutarán en el Mundial ante Croacia el 17 de junio, luego enfrentarán a Ghana el 23 y a Panamá el 27. Si mantienen su gran nivel, la selección puede hacer historia.