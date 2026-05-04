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Harry Kane tiene un trato especial en la selección inglesa que Jude Bellingham nunca tendrá, y Joe Cole responde sobre la «demasiada dependencia»
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Kane, autor de un gol histórico, se acerca al récord de partidos internacionales
Desde su debut con la selección absoluta en 2015 —marcó a los 80 segundos de reemplazar a Wayne Rooney en un partido de clasificación para la Eurocopa contra Lituania—, Kane ha sumado 78 goles internacionales.
Se ha sugerido que podría emular los logros de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi al alcanzar la centena en ese aspecto. Ya ha superado esa marca en cuanto a partidos disputados y le faltan solo 13 convocatorias para igualar el récord de Peter Shilton con Inglaterra.
¿Será Kane el mejor de la historia del fútbol inglés?
Ese listón podría subir pronto: Kane aspira a ser el mejor de la historia del fútbol inglés. Para lograrlo necesita más títulos, tras ganar dos veces la Bundesliga con el Bayern de Múnich.
Ha marcado 139 goles en 143 partidos con el club, incluido un récord personal de 54 tantos esta temporada. A sus 32 años sigue mejorando y se le considera clave para que Inglaterra ponga fin a 60 años de espera en el Mundial de 2026.
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¿Corre Inglaterra el riesgo de depender en exceso de su capitán, Kane?
Tras los amistosos contra Uruguay y Japón en marzo, en los que mostraron dificultades en el último tercio del campo, muchos advierten que Inglaterra podría depender demasiado de Kane, pues no hay un reemplazo claro capaz de ocupar su lugar.
El exinternacional inglés Cole —que salió de su retiro para marcar un gol con el Warley FC, el «Mejor Peor Equipo» de Specsavers, en una cesión de un día— no cree que Kane deba jugar para que Inglaterra gane, pero admite que el ‘9’ más temido del planeta tiene un papel especial.
El papel único que desempeña Kane en la selección inglesa de 2026
Cole, con 56 partidos internacionales, dijo a GOAL al valorar a Kane: «No diría que dependemos demasiado de él. Es el único insustituible.
Si Bellingham se lesiona, hay recambios como Cole Palmer, Morgan Rodgers o Phil Foden. No ocurre lo mismo con ningún otro, ni siquiera con [Jordan] Pickford: si entra [James] Trafford, el nivel se mantiene.
Con todo respeto hacia los demás delanteros, ellos son diferentes. Como analizó Thomas Tuchel en el Bayern, si Harry actúa como ‘9’ y tiene a Gordon o Rashford por un lado, y a Saka o Madueke por el otro, son jugadores que se suman al ataque. Además, Bellingham llega desde el centro del campo.
Todos los demás pueden ser sustituidos, Harry no. Watkins no puede hacer lo que él hace: ocupar el espacio justo y ser tan letal».
¿Mejor que Rooney? ¿Podrá Kane liderar la votación del Balón de Oro?
Cole considera a Kane el mejor ‘9’ de Inglaterra, por encima de Rooney y Shearer. Los logros del exdelantero del Tottenham y su proyección avalan esa opinión.
Kane es candidato al Balón de Oro 2026 y el Bayern se prepara para la vuelta de la semifinal de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain. Su trayectoria, desde orígenes modestos, inspira a jóvenes del fútbol base.
La transformación del Warley FC se documenta en la serie de YouTube «Best Worst Team» de Specsavers. Mira a Joe Cole en el episodio 9 y suscríbete al canal para seguir la trayectoria del equipo.