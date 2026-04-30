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Harry Kane tenía «malos hábitos» en el Tottenham, revela Mauricio Pochettino en una sincera conversación con el delantero del Bayern de Múnich
De cuarta opción a figura mundial
Cuando Pochettino llegó a White Hart Lane en 2014, Kane no destacaba y era un delantero secundario. El técnico argentino vio que, pese a su determinación, los hábitos fuera del campo limitaban su potencial. Con un riguroso programa de entrenamiento y cambios en su estilo de vida, el cuerpo técnico impulsó su evolución hasta convertirlo en el máximo goleador de la historia del Tottenham.
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Corregir los defectos
Pochettino explicó que el ascenso de Kane no fue inmediato y que requirió un cambio significativo en la forma en que el jugador abordaba su trabajo a diario. El entrenador destacó la inteligencia del delantero para aceptar críticas constructivas y ajustar su dieta y preparación física.
En una charla con el pódcast Stick to Football, recordó: «Cuando Tim Sherwood se fue y nosotros llegamos, Harry Kane era el tercer o cuarto delantero. Desde el primer día vimos que tenía una mentalidad ganadora.
No tenía los mejores hábitos, pero habló con nosotros, mostró inteligencia y pronto los cambió (entrenamiento, alimentación, etc.). Nos sentimos orgullosos, pero son él y su entorno quienes le han llevado al éxito».
Un amor duradero por el norte de Londres
Pochettino, que ahora prepara a la selección de Estados Unidos para el Mundial 2026, recordó su vínculo con la Premier League y el Tottenham. Aseguró que su filosofía sigue en sintonía con el fútbol inglés.
Al referirse a su afecto por el proyecto de los Spurs y a la posibilidad de regresar, añadió: «Algún día, sí, porque adoro Inglaterra. Mi perfil como persona y entrenador encaja a la perfección con la Premier League, su cultura y filosofía.
«Adoro al Tottenham. Fue una parte fundamental de mi carrera y de mi vida personal. Desde mi experiencia allí, puedo asegurar que es uno de los clubes más grandes del mundo; siempre competimos con los mejores».
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Foco en el Mundial y dominio alemán
Pochettino se centra en dirigir a la selección anfitriona en el Mundial de este verano, torneo que puede definir su legado. Mientras, su exalumno Kane brilla en Alemania tras ganar dos Bundesligas consecutivas con el Bayern y mantener su alto promedio goleador. Aunque el técnico aspira a volver a la Premier, ambos buscan títulos en los escenarios mundial y europeo.