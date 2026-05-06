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Harry Kane se une a Cristiano Ronaldo en el exclusivo club de goleadores de la Liga de Campeones, pese a sufrir una dolorosa derrota en semifinales contra el Bayern de Múnich
Récord histórico para Kane
Kane se convirtió en el segundo jugador en marcar en seis eliminatorias consecutivas de la Liga de Campeones, igualando la marca de Ronaldo (2012-2013). El inglés marcó en el 94’ para igualar 1-1 ante el vigente campeón, el París Saint-Germain, en el Allianz Arena. A pesar de su heroica y de un penalti anterior en la ida 5-4, el Bayern cayó eliminado con un global de 6-5 que envía al equipo francés a la final.
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El sueño europeo queda en suspenso
Kane dejó el Tottenham, el club de su infancia, para fichar por el Bayern Múnich en busca de títulos europeos. Aunque el equipo bávaro alcanzó las semifinales esta temporada tras dos eliminaciones en cuartos, el gran premio aún se le resiste al delantero. Con el Tottenham solo llegó a una final de la Liga de Campeones, que perdió ante el Liverpool. A pesar de sus 56 goles en 49 partidos esta temporada, deberá esperar nueve meses para reanudar su búsqueda.
Los actuales campeones pasan a Budapest
El PSG venció al Bayern y avanzó a la final de la Liga de Campeones. Ousmane Dembélé marcó a los tres minutos, y aunque el Bayern dominó con un 66 % de posesión y 18 disparos, no pudo igualar. Ahora el PSG viajará a Budapest para enfrentar al Arsenal en la final. Los londinenses eliminaron al Atlético de Madrid para alcanzar la final.
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Nos esperan las finales nacionales
El Bayern de Múnich debe centrarse de nuevo para cerrar la temporada en alto. Ya campeón de la Bundesliga, le quedan dos jornadas de liga. Además, el 23 de mayo disputará la final de la DFB-Pokal ante el Stuttgart, dando a Kane la chance de un título nacional.