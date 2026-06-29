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¡Harry Kane se queda! La estrella del Bayern de Múnich rechazará la oferta del Barcelona y firmará un nuevo contrato
El Barcelona recibió una rotunda negativa.
Según The Athletic, el Barcelona buscaba un delantero de talla mundial y preguntó por Kane, pero el Bayern rechazó la consulta de inmediato. Aunque fichar por el Spotify Camp Nou sería un prestigio, el jugador de 32 años ha dejado claro, a través de sus representantes, que sigue comprometido con el proyecto bávaro.
El club catalán buscaba un sucesor a largo plazo para Robert Lewandowski, quien dejó el equipo al final de la temporada. Sin embargo, el entorno del inglés fue claro: su futuro no se definirá hasta después del Mundial, pero ya se preparan las bases para que siga en la Bundesliga.
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Kane está contento con su vida en Múnich
Desde su fichaje procedente del Tottenham Hotspur en 2023, Kane se ha adaptado a la perfección a la vida en Baviera. Este verano podía haber activado una cláusula de rescisión de su contrato, pero decidió no hacerlo. Para ello habría tenido que informar al Bayern antes de enero, plazo que venció sin que tomara medida alguna.
Su decisión confirma su felicidad en Alemania: con dos ligas ganadas desde su llegada, prefiere seguir sumando títulos con el gigante bávaro antes que arriesgarse a fichar por La Liga ahora.
Cifras récord y nuevos términos
El impacto de Kane en el Bayern ha sido histórico. En la temporada 2025-26 marcó 61 goles y dio 7 asistencias en 51 partidos, lo que le sitúa séptimo en la lista histórica del club con 146 goles en solo tres cursos. Su contrato acaba en 2027, así que la directiva quiere ampliarlo.
El director deportivo, Max Eberl, confirmó en enero que el club negocia una ampliación y que el jugador descarta marcharse.
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Ahora el foco está en la gloria del Mundial.
Con su futuro de club definido, Kane se centra en llevar a Inglaterra al éxito. En este Mundial ha marcado dos goles ante Croacia (4-2) y uno contra Panamá (2-0), sumando 11 tantos en el torneo y 82 en 117 partidos con la selección.
Mientras Thomas Tuchel prepara el debut eliminatorio ante la República Democrática del Congo el miércoles, Kane sigue siendo el eje de la selección. Su continuidad en el Bayern aportará estabilidad a Inglaterra de cara a los dieciseisavos.