¡Harry Kane se queda! La estrella del Bayern de Múnich rechazará la oferta del Barcelona y firmará un nuevo contrato

Según The Athletic, el Barcelona buscaba un delantero de talla mundial y preguntó por Kane, pero el Bayern rechazó la consulta de inmediato. Aunque fichar por el Spotify Camp Nou sería un prestigio, el jugador de 32 años ha dejado claro, a través de sus representantes, que sigue comprometido con el proyecto bávaro.

El club catalán buscaba un sucesor a largo plazo para Robert Lewandowski, quien dejó el equipo al final de la temporada. Sin embargo, el entorno del inglés fue claro: su futuro no se definirá hasta después del Mundial, pero ya se preparan las bases para que siga en la Bundesliga.



