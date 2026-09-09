El Balón de Oro se supone que es un premio que recompensa la calidad, no la conquista de títulos. Leyendas de todos los tiempos como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo han dominado ese panorama a lo largo de los últimos 20 años aproximadamente, pero han empezado a ver cómo sus respectivas coronas pasan a otras manos.

Si se reconoce el talento, y no las medallas, ¿debería ese sistema de clasificación hacer que el delantero francés Mbappe ascienda a la cima, con el jugador de 27 años presumiendo de una velocidad y un olfato goleador que le distinguen de muchos de sus contemporáneos?

Cuando se le planteó esa pregunta a Cole, ganador del Triplete de 1999, el exdelantero del Manchester United, que sabe muy bien lo que es ver puerta, dijo: “¿El mejor jugador del mundo? Está entre ellos, ¿no? Está ahí arriba. Si miras lo que ha hecho, no solo con Francia, sino con el Real Madrid y equipos así, tienes que ponerlo ahí arriba.

“Si preguntas a la gente quién cree que es el mejor jugador del mundo ahora mismo, su nombre saldrá constantemente. Pero, como he dicho, depende de cuál sea la opinión de cada uno sobre cómo juzgan ciertas cosas, y de ahí a por qué llega quien gana el Balón de Oro.”