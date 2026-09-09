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Harry Kane se postula para el Balón de Oro de 2026, pero no tiene garantizado el Balón de Oro, mientras un exdelantero de Inglaterra habla del «mejor jugador del mundo»
Las superestrellas del Bayern, el PSG y España, en la carrera
Cualquiera de esos superestrellas podría llevarse el primer premio cuando se contabilicen los votos finales. El Paris Saint-Germain ha encadenado dos Champions League consecutivas, mientras que España conquistó un título mundial en el Mundial de 2026.
El delantero del Real Madrid Mbappe hizo historia en ese torneo, convirtiéndose en el máximo goleador de todos los tiempos de la competición, mientras que las figuras talismánicas del Allianz Arena firmaron cifras impresionantes en goles y asistencias la pasada temporada.
Kane vio puerta en 73 ocasiones con su club y su selección, y muchos consideran que el incombustible jugador de 33 años merece la etiqueta de «mejor jugador del planeta». Ha sido confirmado como candidato al Balón de Oro, con la publicación de la lista de 30 nominados.
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¿Ha hecho Kane lo suficiente para ganar el Balón de Oro de 2026?
Preguntado por si Kane debería ocupar el primer puesto, dado todo lo que ha logrado a lo largo de los últimos 12 meses, el exdelantero de Inglaterra Cole, que hablaba en asociación con Unibet Casino, dijo a GOAL: «Depende de cuáles sean los votos en el Balón de Oro, de qué esté votando la gente. Solo puedes fijarte en cosas así.
«Quiero decir, a veces la gente gana el Balón de Oro, personas muy inesperadas han ganado el Balón de Oro. Todo depende de las percepciones y de lo que quiera la gente. Está en la pelea. Hizo una temporada fantástica con el Bayern, así que sin duda está en la pelea. Pero quién sabe cuando llega el Balón de Oro».
¿Es Mbappe el mejor jugador del planeta?
El Balón de Oro se supone que es un premio que recompensa la calidad, no la conquista de títulos. Leyendas de todos los tiempos como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo han dominado ese panorama a lo largo de los últimos 20 años aproximadamente, pero han empezado a ver cómo sus respectivas coronas pasan a otras manos.
Si se reconoce el talento, y no las medallas, ¿debería ese sistema de clasificación hacer que el delantero francés Mbappe ascienda a la cima, con el jugador de 27 años presumiendo de una velocidad y un olfato goleador que le distinguen de muchos de sus contemporáneos?
Cuando se le planteó esa pregunta a Cole, ganador del Triplete de 1999, el exdelantero del Manchester United, que sabe muy bien lo que es ver puerta, dijo: “¿El mejor jugador del mundo? Está entre ellos, ¿no? Está ahí arriba. Si miras lo que ha hecho, no solo con Francia, sino con el Real Madrid y equipos así, tienes que ponerlo ahí arriba.
“Si preguntas a la gente quién cree que es el mejor jugador del mundo ahora mismo, su nombre saldrá constantemente. Pero, como he dicho, depende de cuál sea la opinión de cada uno sobre cómo juzgan ciertas cosas, y de ahí a por qué llega quien gana el Balón de Oro.”
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Ceremonia del Balón de Oro 2026: fecha y sede
El ‘galáctico’ del Madrid Mbappe, pese a todo lo que ha conseguido, nunca ha terminado por encima del tercer puesto en la votación del Balón de Oro. Parece destinado a quedarse de nuevo con las manos vacías en 2026, con otros que aparentemente presentan candidaturas más sólidas para recibir votos por el Balón de Oro.
Su momento debería llegar, junto al prodigio del Barcelona Yamal, mientras Kane, que entra en el ocaso de su carrera como jugador, está haciendo lo suficiente para justificar un lugar en la cima del fútbol mundial. El más prestigioso de los galardones individuales se entregará en Londres el 26 de octubre.
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