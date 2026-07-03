Al ser preguntado sobre si Kane ha alcanzado ese nivel y cómo ha llegado hasta ahí, el exdelantero de los Tres Leones Collymore —en declaraciones a BetTOM— declaró a GOAL: «Se podría argumentar que sí, pero también hay que tener en cuenta que Harry Kane juega muchos partidos con Inglaterra, así que no se sabe cómo sería si, por ejemplo, no jugara».

No sugiero que Ollie Watkins, Morgan Rogers o Jude Bellingham como delanteros aportarían la misma regularidad. No lo sabemos, y lo descubriremos cuando Harry Kane se retire de la selección, porque hay pocos delanteros jóvenes prometedores. No los hay en la sub-21, la sub-20 o la sub-19, así que es un problema que tendremos que afrontar más adelante.

«En cuanto a su rendimiento, si marcas unos 60 goles en el fútbol alemán llegas al torneo con una confianza que, sinceramente, no tuvo en la Eurocopa. Tuvo una Euro decepcionante, quizá agravada por algunas lesiones molestas.

«Pero sí, creo que Thomas Tuchel dijo el otro día: “Argentina confía en Messi, Francia confía en [Kylian] Mbappé, ¿y por qué no íbamos a confiar nosotros en Harry Kane?”. ¿Por qué es eso algo tan malo, tan negativo?

«Pero en cuanto a lo que le ha aportado a la selección de Inglaterra a lo largo de varios años, siempre ha estado ahí y ha sido constante. Ha querido jugar con Inglaterra y eso es clave en una época en la que muchos priorizan sus clubes y solo aparecen en los grandes torneos.

Lo más importante para Kane es que recibe la recompensa justa por estar siempre presente en todas las convocatorias —Liga de Naciones, amistosos, eliminatorias y torneos—, y por eso es tan valioso para Inglaterra.

Cuando otros se han caído de una o dos convocatorias y uno piensa que Gareth Southgate creó un gran ambiente, llegan otros entrenadores y quizá encuentran a Thomas Tuchel algo irritable y se preguntan: “¿Quiero estar aquí?”. Harry Kane, sea quien sea el seleccionador, ha sido constante, ha acudido y ha rendido.

«Esa regularidad ha sido clave para él como capitán y goleador, y nos ha traído hasta aquí».