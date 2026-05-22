A sus 32 años, Kane suma 58 goles en 50 partidos y su creatividad lo sitúan como candidato al Balón de Oro, al nivel de las legendarias adaptaciones tácticas de Alan Shearer. Hateley, confiado en que el talismán del Bayern seguirá siendo una fuerza en Europa, añadió: «¿Lleva ya 64 goles? Son cifras de locura. ¿Qué se puede decir de Harry? Tiene 32 años y muchos equipos dirían que es demasiado mayor, pero Kane seguirá jugando durante años.

Es muy inteligente y está en plena forma. Tuvo una lesión de tobillo, pero sabrá adaptarse como hizo Alan Shearer tras su problema de rodilla. Y, si me permiten, todos los aficionados ingleses piensan: “Menudo alivio que esté superando estos partidos”.

A su edad marca más goles que nadie, pero además crea ocasiones, desorganiza a las defensas y abre espacios para sus compañeros. No sorprende que el Bayern quiera renovarlo; la duración del contrato dependerá de él.

No creo que deje el Bayern este año: los exjugadores que ahora están en la directiva harán lo posible para que se quede al menos tres años más».