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¡Harry Kane sabía lo que se avecinaba! El delantero «superinteligente» fichó por el Bayern porque predijo la caída del Tottenham
La previsión de Kane se ha confirmado con el colapso
Kane pasó del norte de Londres a Baviera en 2023 por 100 millones de euros (86 millones de libras) y luego marcó 143 goles que le dieron dos títulos consecutivos de la Bundesliga. En contraste, el Tottenham ha caído en el caos administrativo: terminó 17.º en la Premier la temporada pasada y luchó por no descender en la última jornada. En declaraciones a Get German Football News, Hateley afirmó que Kane orquestó su salida tras detectar problemas estructurales antiguos en el club londinense.
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Hateley explica los factores desencadenantes de la salida
Al reflexionar sobre el intenso escrutinio que siguió a la decisión del capitán de Inglaterra de abandonar el club de su infancia, Hateley elogió la mentalidad profesional del delantero. Sobre su salida de la Premier League, afirmó: «Como persona inteligente, veía lo que pasaba entre bastidores en el Tottenham. Lo que ocurrió esta temporada ya se gestaba desde que Harry estaba allí hasta que se marchó.
«Alguien tan inteligente como Harry tiene un sexto sentido; intuyó los problemas. Le habrían dado lo que quisiera para que se quedara, pero un profesional quiere salir con trofeos y más conocimientos. En el Spurs nunca iba a conseguirlos. Fue el momento adecuado y la decisión acertada».
La longevidad garantiza la renovación futura del contrato
A sus 32 años, Kane suma 58 goles en 50 partidos y su creatividad lo sitúan como candidato al Balón de Oro, al nivel de las legendarias adaptaciones tácticas de Alan Shearer. Hateley, confiado en que el talismán del Bayern seguirá siendo una fuerza en Europa, añadió: «¿Lleva ya 64 goles? Son cifras de locura. ¿Qué se puede decir de Harry? Tiene 32 años y muchos equipos dirían que es demasiado mayor, pero Kane seguirá jugando durante años.
Es muy inteligente y está en plena forma. Tuvo una lesión de tobillo, pero sabrá adaptarse como hizo Alan Shearer tras su problema de rodilla. Y, si me permiten, todos los aficionados ingleses piensan: “Menudo alivio que esté superando estos partidos”.
A su edad marca más goles que nadie, pero además crea ocasiones, desorganiza a las defensas y abre espacios para sus compañeros. No sorprende que el Bayern quiera renovarlo; la duración del contrato dependerá de él.
No creo que deje el Bayern este año: los exjugadores que ahora están en la directiva harán lo posible para que se quede al menos tres años más».
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Un desesperado Tottenham se juega la permanencia en un partido clave.
El Tottenham se juega la permanencia el domingo ante el Everton en la última jornada. Con solo dos puntos sobre la zona de descenso, la frágil plantilla de Roberto De Zerbi debe mostrar la misma resistencia que mostró al ganar la Europa League para evitar el descenso y mantenerse por delante del West Ham. Mientras tanto, un Kane ya asentado centrará su atención en liderar a Inglaterra en el Mundial de 2026 este verano, antes de iniciar las negociaciones para la renovación de su contrato a largo plazo en Alemania.