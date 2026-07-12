Harry Kane revela lo que Thomas Tuchel les dijo en el vestuario a los jugadores de Inglaterra tras admitir que «no estaba contento» con el rendimiento del equipo en la victoria en cuartos de final del Mundial contra Noruega

Aunque el equipo no brilló, Kane elogió a quienes marcaron la diferencia en los momentos clave. También destacó el esfuerzo de toda la plantilla, incluidos los que entraron desde el banquillo bajo un calor sofocante.

«Tenemos jugadores decisivos: Jude volvió a marcar la diferencia hoy, pero los chicos de la zaga, Pickers [Jordan Pickford], todos hicieron un trabajo increíble, incluido este hombre que tengo al lado [Elliot Anderson]. Todos los que han participado han trabajado duro. Lo más importante de este equipo es la unión y hoy lo hemos vuelto a demostrar. Los que han entrado desde el banquillo han marcado una gran diferencia. Djed [Spence] ha sido excepcional; su energía y sus duelos uno contra uno nos han ayudado a darle la vuelta al partido, y eso es lo que necesitamos».