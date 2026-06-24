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Harry Kane reconoce que el marcaje le impidió brillar en el empate ante Ghana y lamenta la ocasión fallada
Inglaterra, frustrada ante una Ghana muy compacta
Kane apenas se notó en el 0-0 de Inglaterra ante Ghana en su segundo partido del Mundial. Las expectativas eran altas tras la victoria 4-2 sobre Croacia, cuando Kane marcó dos goles y también anotaron Jude Bellingham y Marcus Rashford. Pero el técnico de Ghana, Carlos Queiroz, planteó una defensa sólida que anuló al rival.
Kane apenas logró tres toques en el área rival y, pese a la decepción, Inglaterra sigue con opciones en el torneo.
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Fallar una oportunidad decisiva en los últimos minutos
El partido podría haber terminado de otra forma si Kane hubiera aprovechado una ocasión en los últimos minutos dentro del área, tras un remate de cabeza de Nico O'Reilly que rebotó en el travesaño.
Tras el encuentro, Kane lo explicó: «Hay partidos así. Solo esperaba mi momento, el balón rebotó como esperaba. No llegué a contactar, pero suelo marcar en esas situaciones. Así es el fútbol: no siempre entran y debo aceptarlo».
La misión de marcaje individual de Partey
Kane entendió por qué tuvo pocas ocasiones y destacó el estricto marcaje individual de Ghana, especialmente de Thomas Partey, que le limitó el espacio en la zona central.
«[Thomas] Partey me marcó casi a hombre durante gran parte del partido. No tenía espacio para bajar y luego llegar al área, y además defendieron bien. Tuvimos muchos centros, pero no conseguíamos el primer toque; los balones por el centro eran difíciles de aprovechar por la densidad en esa zona», añadió Kane.
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¿Qué le depara el futuro a Inglaterra?
A pesar del empate sin goles, Inglaterra lidera el Grupo L con cuatro puntos, por delante de Ghana por diferencia de goles. Croacia tiene tres puntos y Panamá aún ninguno. Los Tres Leones se centran ahora en el último partido contra Panamá, donde una victoria les aseguraría el primer puesto y el pase a la siguiente fase.