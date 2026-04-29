Harry Kane recibe críticas tras unas declaraciones llamativas: «Me encanta Kane, pero...»

Kane marcó un penalti en la primera parte y asistieron el 5-4 de Luis Díaz, pero sus declaraciones postpartido sorprendieron. El capitán elogió a las defensas de ambos equipos a pesar de los nueve goles.

«Se vio a dos equipos que atacan y transicionan a un alto nivel», declaró el delantero inglés a Amazon Prime. «Se defendió de forma fantástica, aunque se marcaron nueve goles. A veces los delanteros salen ganando, pero la última línea fue excelente hoy», concluyó Kane.