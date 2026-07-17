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Harry Kane failure GFXGOAL
Thomas Hindle

Traducido por

Harry Kane quizá no vuelva a tener una oportunidad de brillar en el Mundial tras su peor fracaso con Inglaterra, y sus opciones al Balón de Oro también se desvanecen

Analysis
H. Kane
World Cup
Inglaterra
FEATURES
Inglaterra vs Argentina
Argentina
Bayern Múnich

Sorprendió que los periodistas tardaran tanto en preguntarle a Harry Kane sobre su futuro. El delantero inglés estaba en la zona mixta tras la dolorosa derrota 2-1 ante Argentina, que cerraba una gran temporada. Tuvo que esperar a la tercera pregunta para que alguien le preguntara al capitán de Inglaterra qué planes tenía.

Es una pregunta razonable. Kane cumplirá 33 años en dos semanas. En el deporte, su declive parece inminente y podría ser pronunciado. Tendrá 35 años en la Eurocopa 2028 y quizá ya no sea el mismo futbolista.

Todo podría haber sido distinto: Inglaterra ganaba 1-0 a los 85 minutos del miércoles. Si Kane hubiera brillado, el marcador habría sido más amplio y las siguientes 48 horas se habrían convertido en una vuelta de honor previa a la final, con artículos entusiastas sobre su capacidad para llevar a Inglaterra a la gloria.

En cambio, vemos a un jugador que ha batido récords con su club pero que, al final, ha fallado con su selección. El éxito internacional es la última frontera que Kane debe conquistar, y parece que ya es demasiado tarde.

«Estuvimos cerca, muy cerca de otra final, pero no fue suficiente. Lo hemos dado todo durante estas últimas siete semanas, ¡y quedarnos a las puertas es difícil de aceptar! Sé que las expectativas son altas y con razón; llevamos ocho años llamando a la puerta, pero una vez más nos falta esa última pieza del rompecabezas», declaró en las redes sociales.

  • kane(C)Getty Images

    Un resultado desigual frente a Argentina

    Durante una hora Inglaterra fue convincente ante Argentina. El equipo de Thomas Tuchel no parecía capaz de derrotar a los campeones del mundo, pero les plantó cara. Cuando Anthony Gordon marcó en el 55’, no fue una gran injusticia. Ese fue el primer golpe. Argentina, seguramente, respondería. Inglaterra estaba lista para devolverlo.

    Sin embargo, no lo hizo: Inglaterra se replegó, Argentina atacó sin miedo y Lionel Scaloni afirmó que su equipo «olía sangre en el agua». Tuchel parecía lanzar carnada.

    Harry Kane apenas intervino: 26 toques, nueve pases, un disparo bloqueado y ningún toque en el área rival.

    Fue un partido muy reñido, y Kane estuvo a la altura de la batalla. De hecho, pasó la mayor parte de la primera parte metiéndose de lleno en la acción. Intentó más duelos que Lisandro Martínez y Alexis Mac Allister. Hubo momentos en los que se lanzó al terreno de juego de forma bastante temeraria.

    En la primera parte fue útil, pero en la segunda, cuando Inglaterra debía apretar, todo se derrumbó.

    • Anuncios
  • Harry Kane Thomas Tuchel England 2026 World Cup NorwayGetty

    «Nos costó mucho estar atentos».

    Tras el gol de Inglaterra, la segunda parte planteó un extraño dilema táctico a Tuchel. Inglaterra había protagonizado una heroica resistencia en el Azteca que le dio una ajustada victoria sobre México. Kane estuvo 89 minutos en el campo aquella noche, luchando y peleando.

    El miércoles mantuvo el mismo nivel, pese a que él insistía en que Inglaterra debía atacar más.

    «Por una razón u otra, nos costó mantener la posesión, nos costó presionar al rival y eso les permitió coger impulso y crear más ocasiones en nuestro tercio final», afirmó Kane. La ironía es que Kane forma parte del problema.

    Inglaterra necesitaba un punto de apoyo, alguien capaz de fijar a los lentos centrales argentinos. Kane es un delantero casi completo, pero le falta velocidad. Se replegó para contener la marea, pero resultó impotente ante las oleadas de presión.

    Ya no era su partido: Tuchel debió sustituirlo, pero Kane permaneció en el campo mientras el desastre se desataba ante sus ojos.

  • HARRY KANE BAYERN MÜNCHEN Getty Images

    Una temporada récord

    Es un final de temporada muy decepcionante, por no decir injusto. Kane brilló con el Bayern de Múnich: marcó 58 goles en todas las competiciones y batió el récord de la Bundesliga en una sola temporada. Ningún jugador de las cinco principales ligas europeas igualó sus 36 goles ligueros. Se convirtió en el futbolista del Bayern que más rápido llegó a 100 participaciones en goles. El equipo bávaro ganó la Bundesliga con 16 puntos de ventaja tras aflojar el ritmo al final.

    Esos números, que ni Lewandowski alcanzó, lo acercaban al territorio de Messi y Ronaldo y le daban un argumento sólido para ser el primer inglés desde Owen en ganar el Balón de Oro.

    Sin embargo, la eliminación del Bayern en semifinales de la Champions, tras perder 6-5 ante el futuro campeón PSG, enfrió sus opciones.

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  • Harry Kane England 2026 World CupGetty

    «Sería uno de los favoritos»

    Kane veía el Mundial como un nuevo comienzo. Sabía que brillar allí le devolvería a la lucha por el premio.

    «Sería uno de los favoritos, sin duda», declaró Kane antes del torneo. «Con los títulos que he ganado esta temporada y los goles que he marcado, estaría en la pugna. Sobre todo porque, si Inglaterra ganara el Mundial, es fácil imaginar que el trofeo recayera en un jugador inglés».

    En los cinco primeros partidos lo demostró: marcó dos goles a Croacia, uno a Panamá, dos al Congo y dio una asistencia en el Azteca. Él y Jude Bellingham llevaron el peso de Inglaterra; el resto cumplió.

    La Bota de Oro suele ayudar. De cara a la semifinal del miércoles, Kane estaba a dos goles de Messi y Mbappé, y Inglaterra necesitaba su aportación para pasar de ronda. En pocas palabras, Kane estaba listo para marcar.

    Pero al quedarse sin gol ante Argentina, la Bota de Oro se le escapó. Aunque le hiciera tres a Francia en el partido por el tercer puesto —un encuentro que, en realidad, no debería jugar—, sería ilógico pensar que Messi no anotará contra España en la final.

    Kane volverá a Alemania sin la Bota de Oro tras quedarse a un paso del título con Inglaterra. Sus opciones se esfumaron.

  • Thomas Tuchel Harry KaneGetty Images

    ¿Podría ser este el final?

    Lo triste es que esto podría ser el final. El fichaje de Kane por el Bayern supuso un renacimiento en su carrera. Se quedó en el Tottenham uno o dos años de más. Fue magnífico con los Spurs, uno de los mejores de la Premier League. Pero siempre hubo muchos problemas a su alrededor, y la directiva no invirtió lo suficiente (aunque ahora ha decidido gastar cientos de millones).

    Sus dos primeras temporadas en el Bayern demostraron que aún podía brillar, quizá incluso mejorar. Él admira a atletas que cuidan su cuerpo y desafían el paso del tiempo, y en Alemania pareció lograrlo.

    Pero el fútbol internacional es muy distinto: campañas cortas, sin margen para ajustes tácticos ni semanas de descanso. No hay pausas para dosificar minutos ni partidos que se puedan omitir. Inglaterra alargó su concentración para el Mundial, pero aún así duró menos de dos meses. Tras una larga temporada, fue un sprint sin tregua. Y Kane, cuando más importaba, no estuvo a la altura.

  • Harry KaneGetty Images

    Un extraño legado de Inglaterra

    Si esto es todo, el legado de Kane con Inglaterra resulta extraño. Es, sin duda, el mejor delantero de la historia de Inglaterra. Si sigue en activo, superará los 100 goles con su selección y podría batir el récord de partidos de Peter Shilton (125), pues ya suma 121. Además, es el jugador que más penaltis ha marcado en un Mundial y ganó la Bota de Oro en 2018.

    Sin embargo, sus actuaciones en grandes torneos quedan a deber: decepcionó en la Euro 2024 y falló un penalti clave en Catar 2022. Aunque en 2018 y 2021 jugó con selecciones más débiles, nunca ha llevado a Inglaterra a la victoria como cabría esperar. Los grandes goleadores de la historia —Messi, Ronaldo, Pelé, Maradona, Henry— sí tienen un gran título. Kane no.

    Además, Inglaterra tiene un problema: su plantilla de delanteros es muy limitada. Tuchel llevó a este Mundial a Ollie Watkins e Ivan Toney, ambos de 30 años, sin ningún joven que tome el relevo. Y será muy difícil apartar a Kane del equipo.

    Inglaterra probablemente siga adelante con dificultades. Kane seguirá en el equipo en 2028 y quizá el equipo lo haga bien en ese torneo, pero para entonces ya habrá pasado su mejor momento. Y no hay un reemplazo claro.

    Kane, por su parte, quiere seguir adelante.

    «La selección nacional es mi orgullo y mi alegría», afirmó. «Es lo que más me gusta hacer, por encima de cualquier otra cosa. Obviamente, cuatro años es mucho tiempo; este verano cumpliré 33, pero con Leo [Messi] ahí nunca se acabó, él sigue rindiendo al más alto nivel. No quiero poner nunca un límite a estas cosas».

    Pero no es seguro. Ya tuvo chances de brillar y las dejó escapar. Este, con este final decepcionante, parece el mayor fracaso.