Es una pregunta razonable. Kane cumplirá 33 años en dos semanas. En el deporte, su declive parece inminente y podría ser pronunciado. Tendrá 35 años en la Eurocopa 2028 y quizá ya no sea el mismo futbolista.

Todo podría haber sido distinto: Inglaterra ganaba 1-0 a los 85 minutos del miércoles. Si Kane hubiera brillado, el marcador habría sido más amplio y las siguientes 48 horas se habrían convertido en una vuelta de honor previa a la final, con artículos entusiastas sobre su capacidad para llevar a Inglaterra a la gloria.

En cambio, vemos a un jugador que ha batido récords con su club pero que, al final, ha fallado con su selección. El éxito internacional es la última frontera que Kane debe conquistar, y parece que ya es demasiado tarde.

«Estuvimos cerca, muy cerca de otra final, pero no fue suficiente. Lo hemos dado todo durante estas últimas siete semanas, ¡y quedarnos a las puertas es difícil de aceptar! Sé que las expectativas son altas y con razón; llevamos ocho años llamando a la puerta, pero una vez más nos falta esa última pieza del rompecabezas», declaró en las redes sociales.