Harry Kane «querrá, en parte, volver» a la Premier League, opina la leyenda inglesa Peter Reid, quien defiende su fichaje y explica qué hace especial al delantero

Kane, máximo goleador de la historia del Tottenham, salió de su zona de confort al fichar por el Bayern en verano de 2023 para acabar con su «maldición de los trofeos».

En el Allianz Arena cortó esa racha: ya es bicampeón con la Supercopa y la DFB-Pokal, y suma tres Botas de Oro de la Bundesliga.

En el Bayern ha mantenido un nivel excepcional: ha marcado en 146 de 147 partidos y estableció su récord personal con 61 goles en la 2025-26. Ahora negocia un contrato hasta 2027, pero se pregunta cuánto tiempo seguirá en Baviera.

Se habla de su renovación en Múnich, de un traspaso a la MLS que le abriría las puertas de la NFL y, por supuesto, de un posible regreso a Inglaterra.