Harry Kane podría ganar el Balón de Oro, pero Jude Bellingham ya actúa como el Messi inglés gracias a sus brillantes partidos en el Mundial

Al escuchar la canción, Gabriel Clarke dejó que Bellingham se marchara antes. Con un «mejor me voy», el jugador se plantó en un extremo del campo para escuchar el homenaje de la afición. Mientras tanto, sus compañeros ya cruzaban el túnel hacia el vestuario. Bellingham disfrutó de su momento.

En 70 minutos brillantes, lideró el centro del campo con pases clave, regates, entradas, un gol y una asistencia en la victoria 2-0 sobre Panamá. Su talento es evidente, pero el sábado destacó su seguridad.

En la selección inglesa, Harry Kane es el principal candidato al Balón de Oro y quizás el favorito absoluto, pues se acerca a los 70 goles entre club y selección desde el inicio de la temporada. Pero con Bellingham, Inglaterra cuenta con una superestrella polivalente que rara vez rehúye los momentos más importantes; un talismán al estilo de otros grandes que brillan en este torneo.

Ya ha impulsado a Inglaterra a dos victorias en la fase de grupos en Norteamérica. Si mantiene este nivel, podría llevar a su selección a varias más antes de que termine el verano.