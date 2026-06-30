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Bellingham KaneGetty
Thomas Hindle

Traducido por

Harry Kane podría ganar el Balón de Oro, pero Jude Bellingham ya actúa como el Messi inglés gracias a sus brillantes partidos en el Mundial

Analysis
Inglaterra
J. Bellingham
H. Kane
World Cup
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Inglaterra vs RD Congo

Jude Bellingham tenía una buena razón para cortar su entrevista con ITV. En el campo de Nueva Jersey, mientras elogiaba el impacto de Harry Kane en la selección inglesa, el público comenzó a cantar «Hey Jude» al unísono.

Al escuchar la canción, Gabriel Clarke dejó que Bellingham se marchara antes. Con un «mejor me voy», el jugador se plantó en un extremo del campo para escuchar el homenaje de la afición. Mientras tanto, sus compañeros ya cruzaban el túnel hacia el vestuario. Bellingham disfrutó de su momento.

En 70 minutos brillantes, lideró el centro del campo con pases clave, regates, entradas, un gol y una asistencia en la victoria 2-0 sobre Panamá. Su talento es evidente, pero el sábado destacó su seguridad.

En la selección inglesa, Harry Kane es el principal candidato al Balón de Oro y quizás el favorito absoluto, pues se acerca a los 70 goles entre club y selección desde el inicio de la temporada. Pero con Bellingham, Inglaterra cuenta con una superestrella polivalente que rara vez rehúye los momentos más importantes; un talismán al estilo de otros grandes que brillan en este torneo.

Ya ha impulsado a Inglaterra a dos victorias en la fase de grupos en Norteamérica. Si mantiene este nivel, podría llevar a su selección a varias más antes de que termine el verano.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Amenaza de exclusión

    Hace pocas semanas se debatía si Bellingham entraría en la selección inglesa. Competía con Morgan Rogers por el 10 en el 4-2-3-1 de Tuchel.

    Parecía lógico: Bellingham atravesaba una temporada decepcionante con el Real Madrid, mientras que Rogers lideraba al Aston Villa hacia un título europeo y brillaba como uno de los mejores centrocampistas ofensivos de la Premier. Tuchel elogió su esfuerzo, disciplina y calidad, y llegó a calificar a Bellingham de «repulsivo», aunque luego se retractó.

    Días antes del torneo, Tuchel lo incluyó solo entre los «14-15» posibles titulares para el debut. Hoy, esa duda parece ridícula.

    • Anuncios
  • FBL-WC-2026-MATCH22-ENG-CROAFP

    Aparecer

    Aunque algunos apostaban por Rogers como titular en el debut de Inglaterra ante Croacia, Bellingham respondió… al final.

    Sus primeros 30 minutos en el Mundial pasaron casi desapercibidos: Inglaterra titubeó en Dallas, sin conexión, con decisiones erróneas y un pressing tibio. En el descanso, el segundo entrenador, Anthony Barry, les reprendió en directo por televisión, calificando los primeros 45 minutos de «pésimos», pese al 2-2 ante el rival más fuerte del Grupo L.

    Bellingham despertó a Inglaterra y la llevó al tercer gol con una carrera tras la defensa que Noni Madueke no había intentado toda la noche. Avanzó con más determinación, regateó con más brío y remató con más precisión que nadie. Fue un momento de habilidad, sin duda. Pero también fue un acto de audacia: el mensaje de un jugador que dijo «Vale, lo hago yo».

    Después, firmó un par de entradas duras, condujo el balón con criterio desde el centro del campo y tomó las decisiones correctas, ordenando el juego a su alrededor.

    Sabía que era su momento y no lo iba a desperdiciar.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La calidad se nota

    El segundo partido de Inglaterra contra Ghana pareció un fiasco. Fue, sobre todo, una lección defensiva del equipo de Carlos Queiroz. El veterano entrenador admitió tras el encuentro que su único objetivo era frustrar a Inglaterra.

    Bellingham recibió el premio al mejor jugador del partido de la FIFA, aunque reconoció que algún defensa ghanés lo merecía más por su trabajo durante los 90 minutos. Nadie en Inglaterra brilló ese día: fue un duelo entre ataque y defensa, y ganó la defensa.

    Con ese punto, Inglaterra ya estaba clasificada para los dieciseisavos antes del partido contra Panamá, pero necesitaba ganar para asegurar el primer puesto del grupo y un camino más fácil en la eliminatoria. La primera parte, sin embargo, fue difícil de ver. Bellingham, por su parte, siguió teniendo sus momentos, incluida una entrada deslizante especialmente satisfactoria para detener un contraataque, seguida de un grito de alegría. Bellingham es un futbolista emotivo, y eso quedó patente en esa jugada.

    En la segunda parte marcó los dos goles: en el primero, en un córner, alargó la pierna para anticiparse al defensa y volear al fondo de la red; en el segundo, tras una carrera detrás de Kane, amagó hacia ambos lados antes de servirle el balón al delantero, que cabeceó a la red.

    Esos momentos coronaron una actuación impecable del número 10 de Inglaterra.

  • Quarter-final England v Portugal - World Cup 2006Getty Images Sport

    El complejo de Gerrard

    Hoy no hay un «estilo inglés» definido, pero los aficionados reconocen rasgos como el esfuerzo, la atlética agresividad y el liderazgo. Inglaterra ha formado a muchos jugadores con esas cualidades en los últimos años.

    La comparación más obvia es Steven Gerrard, que mostró ese mismo carácter de acero en su juventud: entraba con más fuerza, corría más rápido y, sobre todo, «lo deseaba más». Sin embargo, el propio Gerrard admite que Bellingham está «a años luz» de donde él estaba a la misma edad.

    Gerrard es una leyenda del Liverpool, pero su historial con Inglaterra es irregular: superó las 100 internacionalidades y fue capitán, aunque nunca brilló en los grandes torneos. ¿Fue solo su culpa? No. Los aficionados del Liverpool le vieron arrastrar al equipo hacia la victoria, algo que no logró con la camiseta de Inglaterra. Bellingham, sin embargo, ya demuestra que es posible.

  • Steven Gerrard Wayne Rooney Rio Ferdinand EnglandGetty

    ¿El mejor desde Rooney?

    Inglaterra no tiene un talento capaz de cambiar un partido desde hace tiempo. Kane es su máximo goleador, pero su legado se recuerda por penaltis fallados y por no brillar en los partidos clave.

    De hecho, tras los partidos de Inglaterra surge la misma pregunta: «¿Dependen demasiado de Kane?». Es una pregunta absurda —Tuchel se burló de ella hace menos de una semana—, pero refleja un problema mayor: Kane no siempre rinde cuando más se le necesita.

    Es un jugador de sistema que necesita que todos cumplan. Bajar a recibir, distribuir pases y ayudar en defensa está bien, pero no siempre acaba en gol.

    Desde Wayne Rooney, Inglaterra no ha tenido un jugador con tanta determinación. En 2004, con 18 años, Rooney arrasó en la Eurocopa: marcó cuatro goles, dio una asistencia y entró en el Equipo Ideal del Torneo. Se rompió el pie en cuartos contra Portugal, y dejó a Inglaterra preguntándose qué habría pasado si se hubiera mantenido en forma.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El que marca la diferencia

    Y así llegamos a Bellingham. Se siente parte de una tradición: Paul Gascoigne, el joven Michael Owen, David Beckham y Wayne Rooney. Todos brillaron con Inglaterra, aunque se apagaron pronto.

    Bellingham, sin embargo, ya construye un currículum sólido: su chilena ante Eslovaquia en la Euro 2024 mantuvo a Inglaterra en carrera, y en el Real Madrid acumula actuaciones de gran clase en los partidos clave.

    En un torneo donde Lionel Messi vuelve a demostrar su talento excepcional, Bellingham puede ser la respuesta inglesa al ocho veces ganador del Balón de Oro. Claro, el nivel de ambos no es comparable, pero Bellingham —que el lunes cumplió 23 años— puede tener un impacto similar en esta selección inglesa al que Messi sigue teniendo en la argentina.

    Tiene el potencial de lograr lo que Gascoigne, Owen, Beckham, Rooney y Gerrard nunca lograron: llevar a Inglaterra a ganar un Mundial.

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