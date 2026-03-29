Harry Kane podría dejarse convencer por una oferta multimillonaria de Arabia Saudí, admite el presidente del Bayern de Múnich

Sobre el terreno de juego, Kane se encuentra actualmente inmerso en una carrera contrarreloj para inscribir su nombre en los libros de historia. Tras un sensacional comienzo de temporada, se está acercando al récord de goles en una sola temporada que ostenta actualmente el exícono del Bayern Robert Lewandowski.

Sin embargo, el excentrocampista del Bayern Didi Hamann ha advertido que no se debe dar prioridad al récord goleador por encima del éxito europeo del equipo. Con el Bayern a punto de disputar un choque de titanes en la Liga de Campeones contra el Real Madrid, la gestión de la forma física de Kane será fundamental. Hamann declaró a Sky: «Creo que el Bayern y Kane harían bien en dejar este récord en el baúl de los recuerdos. Porque lo importante es que pasen una ronda en la Liga de Campeones —e idealmente una más— y que ganen la Liga de Campeones».