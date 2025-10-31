¿Harry Kane plantará un bosque? La marca de ropa deportiva de la estrella del Bayern Múnich, Reflo, hace una promesa increíble para el enfrentamiento de la FA Cup entre el Luton de Jack Wilshere y el Forest Green Rovers de Robbie Savage

Todas las miradas estarán puestas en Kenilworth Road el viernes por la noche cuando Luton Town reciba a Forest Green Rovers en la FA Cup. El partido ha capturado la imaginación mientras los dos famosos entrenadores del club se preparan para enfrentarse en la línea de banda.

Tras su nombramiento a principios de este mes, el excentrocampista del Arsenal Jack Wilshere espera que su equipo de Luton pueda superar a un Forest Green dirigido por el exjugador de Leicester City y Birmingham City, Robbie Savage.

En su primer papel como entrenador a tiempo completo, Wilshere ha llevado a Luton a dos victorias en sus tres primeros partidos a cargo, mientras que Savage, quien fue nombrado en julio, ha llevado a Forest Green al quinto lugar en la tabla de la National League.