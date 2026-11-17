El actual capitán de Inglaterra, Kane, que marcó de penalti en los recientes partidos de la Liga de Naciones de la UEFA ante Croacia y España, ha seguido batiendo récords en 2026. Se ha convertido en el futbolista con más partidos de la historia de su selección, con 127 internacionalidades .

El prolífico delantero del Bayern de Múnich también ha elevado a 93 su histórica cifra de goles con la selección absoluta y parece destinado a alcanzar el centenar en algún momento. En marzo de 2023 superó el anterior récord de Rooney, que había marcado 53 tantos.

Desde entonces, Kane ha ganado el Balón de Oro y se ha alzado con el título de «mejor jugador del planeta» . A sus 33 años, no muestra signos de bajar el ritmo. Ahora es tan importante para Inglaterra como siempre. Ha asumido el papel de líder e ídolo del equipo .

Rooney ocupó en su día ese mismo lugar. Disputó 120 partidos con Inglaterra y despuntó siendo adolescente como una joven promesa que acabaría conquistando la Premier League y la Champions League con el Manchester United, club del que se convirtió en máximo goleador histórico.

Kane y Rooney son dos tipos de delantero muy diferentes: el primero es un rematador excepcional y el segundo era pura energía. Ambos pueden aspirar a ser considerados el mejor delantero de la historia de Inglaterra .