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Harry Kane «notó algunas reacciones» tras el gol del Real Madrid, según explica Vincent Kompany sobre la ausencia del delantero del Bayern de Múnich ante el St. Pauli
Kompany gestiona la carga de trabajo de Kane
El capitán inglés no jugó en el Millerntor mientras el Bayern ampliaba su récord goleador en la Bundesliga. El delantero de 32 años vio desde el banquillo cómo sus compañeros goleaban al rival. La decisión sorprendió, pues Kane acababa de recuperarse de una lesión leve. El técnico belga prefiere reservarlo para la vuelta del miércoles.
- AFP
Reacciones físicas tras el partido contra el Real Madrid
La forma física del exjugador del Tottenham es clave para las aspiraciones europeas del Bayern esta temporada. En declaraciones a Sky Alemania, Kompany admitió que Kane no estaba al 100 % tras el partido continental de mitad de semana.
«Descansarlo quizá no sea la expresión adecuada. Harry notó algunas molestias tras el partido contra el Real Madrid, pero no es nada grave de cara al próximo partido», explicó Kompany.
Garantía de disponibilidad para la Liga de Campeones
A pesar de las «molestias» que sintió el delantero, Kompany restó importancia a la idea de que Kane se pierda el partido de vuelta. El técnico del Bayern quiere contar con su estrella en ataque para buscar el pase a semifinales.
Kompany declaró: «No debemos correr riesgos innecesarios. Fue fantástico que jugara los 90 minutos en el Bernabéu, pero quizá tengamos que jugar 120 en el próximo. Espero que no, pero debemos tomar decisiones sensatas».
- AFP
Todas las miradas puestas en el regreso al Allianz Arena
A pesar de sus problemas anteriores, Kane lideró la delantera y el Bayern confía en que vuelva a ser clave esta semana en el Allianz Arena. Con 31 goles en la Bundesliga, es el arma principal de Kompany en la lucha por títulos nacionales y europeos. Aunque Nicolas Jackson lo reemplazó con solvencia en Hamburgo, su regreso será fundamental para el partido de vuelta contra el Real Madrid.