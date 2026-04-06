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Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz «funcionan a la perfección», pero una leyenda del Bayern lanza una advertencia sobre la «mentalidad» antes del partido contra el Real Madrid
El reloj suizo del fútbol europeo
El campeón de la Bundesliga viaja a Múnich para enfrentarse al Madrid en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones este martes. Antes del enfrentamiento, la leyenda alemana Matthäus ha lanzado una severa advertencia al equipo bávaro en una columna reciente. Al tiempo que advertía al equipo sobre el formidable desafío que supone el gigante español, el exganador del Balón de Oro destacó el papel fundamental de Harry Kane, Michael Olise y Luis Díaz, elogiando al trío como los activos clave capaces de llevar al Bayern hacia la gloria europea.
En su última columna para Sky Sports, Matthaus afirmó: «El campeón récord cuenta esta temporada con un ataque muy especial, que para mí se puede comparar con un reloj suizo. Un engranaje encaja perfectamente con el siguiente, hay una coordinación precisa de las piezas individuales y, por lo tanto, el resultado final es una obra de arte total de gran calidad. Este año, con Olise, Kane, Díaz, [Jamal] Musiala, [Lennart] Karl y [Serge] Gnabry, hay tal diversidad y versatilidad en el eje ofensivo que resulta impresionante. En Europa, solo el Barcelona puede seguirles el ritmo, ya que es igualmente versátil en ataque. Estos dos equipos cuentan con la mejor línea ofensiva en estos momentos».
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Se necesita fortaleza mental en el Bernabéu
A pesar del dominio en la liga nacional, el reto de enfrentarse al Real Madrid en la Liga de Campeones sigue siendo algo totalmente distinto. Matthäus advirtió de que el prestigio del equipo español y el ambiente de su estadio pueden abrumar a los equipos que no estén mentalmente preparados. Para la leyenda del Bayern, la estrategia táctica es secundaria frente a la batalla psicológica que les espera a los jugadores en la capital española.
Matthaus explicó: «En mi opinión, en Madrid no se trata principalmente de los jugadores individuales, sino únicamente de la mentalidad del equipo. El Bayern debe mantener la calma y estar mentalmente presente, porque en el Bernabéu puede surgir una magia muy especial, que muchos equipos ya han sentido, especialmente en la Liga de Campeones. Ni siquiera la situación en la clasificación en España o la reciente derrota del Real Madrid ante el Mallorca influyen allí; la Liga de Campeones es otra cosa y el Bayern debe estar mentalmente presente en los momentos decisivos».
La unidad frente a los egos en la élite
Un aspecto en el que Matthäus cree que el Bayern tiene una clara ventaja es el ambiente en el vestuario. Bajo la dirección de Vincent Kompany, la plantilla parece haber dejado atrás las fricciones internas que en ocasiones plagaron temporadas anteriores. Este sentido de unidad quedó patente durante las recientes celebraciones de los jugadores más jóvenes, lo que sugiere un nivel de armonía del que quizá carezca la plantilla del Madrid, repleta de estrellas.
El ganador del Mundial de 1990 señaló: «Veo al Bayern como favorito para pasar de ronda. El equipo de Vincent Kompany me da una impresión más estable, especialmente en cuanto al lenguaje corporal. No hay celos, lo que podría haber sido un problema en el pasado, pero el FC Bayern es actualmente una gran unidad. En Friburgo se volvió a ver cómo todo el equipo se unió a las celebraciones por el gol de Karl, dando una brillante bienvenida al joven. La plantilla del Bayern ha demostrado que no está formada por egoístas, mientras que en el Real Madrid, por el contrario, las vanidades vuelven a salir a relucir una y otra vez y a menudo parece faltar esa sensación de cohesión de equipo».
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El factor Harry Kane
A solo 24 horas del inicio del partido, aún hay dudas sobre si Kane formará parte del once inicial. El capitán de Inglaterra sigue recuperándose de una lesión de tobillo que le ha mantenido fuera de los amistosos internacionales contra Uruguay y Japón, así como del reciente partido de la Bundesliga contra el Friburgo. Mientras que Kompany y su compañero Joshua Kimmich siguen confiando en que jugará, Matthäus insiste en que aún tienen opciones contra el Madrid si no se recupera a tiempo.
Matthaus concluyó: «En Madrid, Harry Kane debería volver a la convocatoria tras su leve lesión. El Bayern demostró en Friburgo, pero también en varios partidos anteriores, que puede hacerlo sin él, pero la presencia de Kane será importante. En los partidos importantes se necesitan grandes jugadores sobre el terreno de juego, y el martes se avecina uno de esos partidos. La mera presencia de Kane sobre el césped ya es significativa; es importante para tu propio equipo contar con una personalidad así sobre el terreno de juego, pero también para los rivales, que conocen y respetan la capacidad goleadora y las habilidades de Kane».