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Harry Kane luce la nueva equipación local del Bayern de Múnich antes del partido decisivo de la Liga de Campeones contra el PSG
El Bayern presenta su nueva equipación local antes de un partido decisivo en Europa
El Bayern ha presentado su nueva equipación local, con Kane como protagonista de la campaña promocional. La camiseta mantiene los colores rojo y blanco del club y añade un diseño moderno que une tradición y rendimiento. Fabricada por adidas, incluye finas rayas y un corte aerodinámico para la competición de élite. El lanzamiento llega en un momento clave, pues el equipo se prepara para el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones contra el PSG.
El debut del Jersey en la gran escena
Tras ganar la Bundesliga, el objetivo del equipo de Vincent Kompany es la gloria europea. Se espera que Kane lideren la delantera y aporte la eficacia necesaria para superar al campeón francés, que cuenta con una ventaja global de 5-4 tras el partido de ida. La nueva camiseta se estrenará en el partido contra el PSG en el Allianz Arena.
«El escenario no podría ser más grandioso: cuando el FC Bayern se enfrente al París Saint-Germain en el decisivo partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones en el Allianz Arena el 6 de mayo, la camiseta local de adidas para la temporada 2026/27 hará su debut», reza el comunicado oficial del club. «Bajo los focos, ante su afición y con una plaza en la final en juego, los campeones de Alemania saltarán al campo con un nuevo look, listos para una noche memorables».
El rostro de una nueva era en Múnich
Desde su fichaje por el Allianz Arena en 2023, Kane se ha consolidado como líder del Bayern. Esta temporada ha marcado 54 goles en 47 partidos. No es la única figura de la campaña: Michael Olise y Luis Díaz también liderarán la nueva era de los «Die Roten».
«En este partido especial, Joshua Kimmich, Michael Olise, Harry Kane y el resto del equipo lucirán una camiseta que representa todo lo que el club representa: confianza, carisma y una mentalidad ganadora absoluta», añade el comunicado del club. «En vibrantes tonos rojos y blancos, la nueva camiseta local combina la tradición con un diseño moderno y llamativo, hecho para grandes momentos».
- AFP
¿Y ahora qué?
El foco vuelve al campo: el Bayern se prepara para un partido clave de la Liga de Campeones contra el PSG. El equipo de Kompany ya está en la final de la DFB-Pokal y Kane busca el triplete antes de liderar a Inglaterra en el Mundial 2026.