La expulsión de Olise resultó decisiva y le salió cara al Bayern de Múnich en su visita al Viking, sobre todo porque el extremo perdió los nervios de forma imprudente apenas unos instantes después de recibir una primera tarjeta amarilla por una falta táctica.

Kane no ocultó su pesar ni su frustración por el incidente que echó por tierra la victoria de los visitantes. En declaraciones a los periodistas tras el partido, el capitán de Inglaterra fue claro al exigir más madurez a su compañero: «Obviamente, tendrá que asumir la responsabilidad y aprender de ello».

El exdelantero del Tottenham Hotspur añadió: «Es una pena porque ahora tenemos partidos importantes en la Champions League y le va a doler mucho perdérselos. Pero esto es fútbol. A veces se cometen errores, es la vida».