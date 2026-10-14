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Harry Kane lamenta la expulsión de Michael Olise, «una pena», tras el empate del Bayern de Múnich ante el Viking en un trepidante partido de Champions League
Un emocionante partido de seis goles sacude a Noruega
Una victoria épica que parecía al alcance de los gigantes alemanes se esfumó de repente en Noruega cuando una expulsión acabó por completo con el control de los visitantes. Los locales habían sorprendido de entrada con un rápido cabezazo de Gianni Stensness y una definición certera de Peter Christiansen, antes de que un doblete de Kane y un gol de Luis Diaz le dieran la vuelta al marcador. Sin embargo, la imprudencia de Olise al lanzar el balón contra el capitán Zlatko Tripic le costó la segunda tarjeta amarilla y abrió la puerta a que Herman Haugen marcara el gol del empate en el minuto 90 para sellar el 3-3.
- NTB
La tarjeta roja, bajo un intenso escrutinio
La expulsión de Olise resultó decisiva y le salió cara al Bayern de Múnich en su visita al Viking, sobre todo porque el extremo perdió los nervios de forma imprudente apenas unos instantes después de recibir una primera tarjeta amarilla por una falta táctica.
Kane no ocultó su pesar ni su frustración por el incidente que echó por tierra la victoria de los visitantes. En declaraciones a los periodistas tras el partido, el capitán de Inglaterra fue claro al exigir más madurez a su compañero: «Obviamente, tendrá que asumir la responsabilidad y aprender de ello».
El exdelantero del Tottenham Hotspur añadió: «Es una pena porque ahora tenemos partidos importantes en la Champions League y le va a doler mucho perdérselos. Pero esto es fútbol. A veces se cometen errores, es la vida».
La frustración empaña el hito de Kane
El doblete de Kane había ampliado inicialmente una extraordinaria racha personal: nueve partidos consecutivos de Champions League marcando, además de situarlo en el octavo puesto, empatado con otros jugadores, de la clasificación histórica de goleadores de la competición, con 57 tantos.
El emocionante empate también puso de relieve la reputación del Viking como equipo imprevisible y dispuesto a ofrecer espectáculo a toda costa: sus últimos 12 partidos de la UEFA han dejado la asombrosa cifra de 53 goles, una media de 4,4 por encuentro. Aun así, las heroicidades individuales del delantero no pudieron evitar que el impulso del Bayern se frenara en seco tras su contundente victoria por 5-0 ante el Bodo/Glimt el mes pasado.
Al valorar la actuación general del equipo tras el pitido final, Kane añadió: «Deberíamos haber ganado el partido por nuestra actuación en la segunda parte». El delantero concluyó: «Te llevas el punto y sigues adelante».
- Beautiful Sports International
Al Bayern le esperan pruebas difíciles
El Bayern debe recomponerse rápidamente de cara al atractivo duelo de la tercera jornada de la Champions League contra el Arsenal, uno de los grandes de la Premier League, el próximo miércoles. La ausencia de Olise por sanción supone un importante contratiempo táctico, especialmente porque el Arsenal será un rival mucho más exigente que cualquiera de los dos primeros adversarios europeos del Bayern.
Antes de centrarse en el partido en el norte de Londres, el equipo de Vincent Kompany debe pensar en la sexta jornada de la Bundesliga, en la que recibirá al RB Leipzig el sábado 17 de octubre.
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