Harry Kane ha sido comparado con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, y Alan Shearer confía en que el delantero del Bayern de Múnich marque SESENTA goles antes de que termine la temporada

En declaraciones a Betfair, el exdelantero del Newcastle United afirmó que la cantidad de goles que marca Kane muestra que los delanteros actuales han elevado el listón muy por encima de las generaciones anteriores.

«Marcar 50 goles en una temporada era algo inaudito en mi época», explicó Shearer. «Cuando empecé en los 80, con 20 goles ya eras un gran delantero; ahora eso ha cambiado. Haaland, Messi, Ronaldo, Kane... han elevado el listón. Hoy todo ha cambiado, pero hacer 50 goles sigue siendo extraordinario».

«Recuerdo que Clive Allen llegó a 49 con el Tottenham hace años; fue una locura. Harry parece mejorar con la edad. Es extraordinario. Aún le queda mucho y podría incluso superar los 60».