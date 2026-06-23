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¡Harry Kane frente a Gary Lineker y Jimmy Greaves! ¿Dónde sitúa Peter Shilton al actual máximo goleador de Inglaterra, a punto de batir su récord de partidos internacionales?
El historial de Kane con la selección inglesa: partidos y goles con los Tres Leones
Kane debutó con la selección absoluta en 2015 y marcó a los 80 segundos de ingresar en un partido de clasificación para la Eurocopa 2016 contra Lituania. Desde entonces, nadie lo ha detenido y ha llevado la brillantez individual a nuevos niveles.
Wayne Rooney —el primero en llegar a 50 goles con los Tres Leones— ya queda atrás: Kane suma 81 tantos en 115 partidos. Las tres cifras parecen alcanzables y un gran título podría confirmarlo como el mejor de la historia del fútbol inglés.
Comparar épocas es complejo, pues cada generación tiene sus figuras. Inglaterra ha tenido muchos delanteros destacados, y Kane se suma a esa lista.
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Delanteros superestrellas: ¿Cómo se compara Kane con Lineker y Greaves?
Al preguntarle si Kane es el delantero más completo del grupo —ya que Greaves y Lineker eran rematadores más naturales—, el exguardameta de los Tres Leones, Shilton —en colaboración con Lynx Fine Fragrance y su campaña «The Official Makeup»—, declaró a GOAL: «Jimmy Greaves fue uno de mis héroes de niño. Era un regateador brillante, con pies muy ligeros; podía marcar desde cualquier sitio: remates a puerta vacía, disparos lejanos, regatear a dos rivales y anotar. En su mejor momento, Jimmy Greaves era sencillamente increíble.
«Gary era diferente: no driblaba a dos rivales, pero tenía una velocidad increíble y siempre aparecía en el lugar adecuado, además de tener una sangre fría extraordinaria. Siempre me decía que, en el Leicester, solo le enseñaron tres reglas: “Apunta a la portería, dispara raso y, si puedes darle velocidad al balón, hazlo”.
Harry es diferente, más corpulento y una amenaza clara en el juego aéreo. No es tan rápido como Gary, pero aún así es veloz. La otra noche [contra Croacia] marcó de córner, anota desde fuera del área y es un goleador nato. Quizá tiene más alcance en corners y tiros libres. Pero todos son grandes goleadores».
Récord: Kane va camino de superar a Shilton, con 125 partidos internacionales
A Kane solo le faltan 10 partidos para igualar a Shilton, quien jugó 125 encuentros con Inglaterra entre 1970 y 1990.
Shilton se alegra de cederle un trozo de historia a Kane y, al ser preguntado si esperaba que el récord ya se hubiera batido —dado que los calendarios actuales ofrecen muchos más partidos internacionales—, respondió: «En ocasiones he pensado: “Algunos jugadores entran desde el banquillo cinco o diez minutos al final y suman una internacionalidad; no estoy seguro de que eso esté bien”.
Con Harry no ocurre eso: juega, lo da todo y su palmarés es brillante. Así que, si alguien lo consigue, será un delantero que siga en activo más allá de esa edad —aunque ahora eso está cambiando con Messi y Ronaldo, que siguen jugando a los 40—. En mi época se pensaba que a los 32 un delantero ya había pasado su mejor momento.
«Parece que Harry podría batir ese récord y me alegraría, porque le tengo mucho respeto. Es delantero, la posición más difícil; ¡la segunda es la de portero!».
Kane y la selección inglesa saltarán al campo el martes en el Mundial para enfrentarse a Ghana en el Gillette Stadium —sede de los New England Patriots de la NFL— en Foxborough, y Thomas Tuchel y su equipo confían en que no haya contratiempos tras ver a su capitán marcar un doblete en la victoria 4-2 sobre Croacia en el partido inaugural.
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El partido oficial: Shilton jugó en el emblemático duelo del Mundial 1986.
Shilton, protagonista del momento más polémico del fútbol, ha decidido pasar página. En un gesto de reconciliación impulsado por Lynx Fine Fragrance, Shilton estrechó la mano de una mascota que representaba ese famoso episodio del Mundial de la FIFA 1986. Este momento, llamado «The Official Makeup», marca la primera vez que Shilton deja atrás la controversia.
«The Official Makeup» se celebró en el campo del Chelmsford FC, cerca de la ciudad natal de Peter, y Lynx trajo en avión desde Argentina a su mascota —parte del patrocinio para la Copa del Mundo de la FIFA 2026— hasta Chelmsford para esta histórica reconciliación. Resultado final: Shilton x Lynx 1, Rencores 0.