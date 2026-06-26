Harry Kane, favorito para lograr una hazaña que ningún jugador inglés ha conseguido jamás; el ex capitán de los Tres Leones explica por qué el actual capitán se asemeja a Cristiano Ronaldo

Butcher, exdefensa de los «Three Lions», dijo a GOAL en la campaña «Shirtiette» de Domino’s: «Nadie ha jugado cuatro finales con Inglaterra, ¿no?

«Esta es la sexta de Ronaldo y también de Lionel Messi. No sé si llegará a seis, pero sin duda jugará otra. Y, aunque la Bundesliga no es tan fuerte como la Premier, en el Bayern marca goles, crea ocasiones y hace el trabajo necesario.

Es un chico muy simpático, todo el mundo lo quiere porque es directo y honesto. Si gana el Mundial con Inglaterra o juega en el equipo que lo gane, podrá retirarse cuando quiera.

«Ya sabes cómo es con Ronaldo y los jugadores que parecen jugar para siempre: simplemente quieren seguir adelante. Ojalá pudiera seguir, pero mi cuerpo me falló. Eso les pasa a muchos jugadores. Pero al ver cómo afronta los partidos, cómo juega y cómo se prepara con su propio chef, es el profesional perfecto.

«Como Ronaldo, podría jugar su cuarto Mundial, y probablemente lo haga. Es fantástico tenerlo, aunque me preocupa quién lo reemplazará. Ha puesto el listón muy alto, lo cual es genial para el fútbol inglés».