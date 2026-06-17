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England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traducido por

Harry Kane falló un penalti, tuvo una segunda oportunidad y igualó el récord de Gary Lineker en el Mundial, con lo que Inglaterra se adelantó a Croacia

H. Kane
Inglaterra
G. Lineker
Inglaterra vs Croacia
Croacia
World Cup

Harry Kane volvió a hacer historia, aunque por la vía difícil, en el emocionante Inglaterra-Croacia del Mundial. El capitán de los Tres Leones lanzó dos penaltis y así igualó a una leyenda nacional.

  • Kane se redime desde el punto de penalti

    A los 10 minutos, Noni Madueke sufrió una torpe entrada de Luka Modric en el área. El árbitro, Clement Turpin, señaló penalti, oportunidad que Inglaterra no aprovechó.

    Kane lanzó, pero su disparo, tras su característica carrera vacilante, fue atajado de forma brillante por Dominik Livakovic. Cuando los croatas celebraban el despeje, intervino el VAR: las repeticiones mostraron que Livakovic se había adelantado y que Josko Gvardiol también había invadido el área.

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  • Kane demuestra tener nervios de acero antes de que Baturina contraataque

    Tras una tensa espera de más de tres minutos, Turpin ordenó repetir el lanzamiento. Kane, con nervios de acero, volvió a disparar al mismo rincón y marcó.

    El tanto representó el debut perfecto para Thomas Tuchel, aunque la ventaja duró poco: Croacia respondió con un gran disparo de Martin Baturina desde el borde del área que batió a Jordan Pickford y dejó atónitos a los aficionados visitantes.

  • Kane iguala el récord de Lineker

    Inglaterra no se amedrentó tras el empate y, de nuevo Kane, demostró ser más que un especialista desde los 12 yardas: el delantero del Bayern de Múnich saltó más alto que nadie y remató de cabeza un centro para devolver la ventaja a Inglaterra antes del descanso. Ese gol, además, le permitió a Kane igualar el récord de 10 tantos que Gary Lineker mantenía desde hacía tiempo.

    Sin embargo, la alegría de Kane duró poco: en el último minuto del primer tiempo, Petar Musa respondió para Croacia y estableció el 2-2 con el que se cerró la primera parte.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bellingham marca en la segunda parte

    Inglaterra comenzó la segunda parte de la mejor manera posible cuando Jude Bellingham marcó el 3-2. Los Tres Leones dominaron el inicio del segundo tiempo y buscaron ampliar su ventaja ante un rival fuerte.

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