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Harry Kane falló un penalti, pero tuvo una segunda oportunidad y marcó, igualando el récord de Gary Lineker en Mundiales, y dio a Inglaterra la ventaja ante Croacia
Kane se redime desde el punto de penalti
A los 10 minutos, Noni Madueke sufrió una torpe entrada de Luka Modric en el área. El árbitro, Clement Turpin, señaló penalti, oportunidad de oro para Inglaterra.
Kane lanzó, pero su disparo, tras su característica carrera vacilante, fue atajado de forma brillante por Dominik Livakovic. Cuando los croatas celebraban haber despejado el rebote, intervino el VAR: las repeticiones mostraron que Livakovic se había adelantado y que Josko Gvardiol también había invadido el área.
Kane demuestra tener nervios de acero antes de que Baturina contraataque
Tras más de tres minutos de espera, Turpin ordenó repetir el lanzamiento. Kane, con nervios de acero, volvió a disparar al mismo rincón y marcó.
El tanto representó un debut ideal para Thomas Tuchel, aunque la ventaja duró poco. Croacia respondió rápido y empató mediante un magnífico disparo de Martin Baturina desde el borde del área que superó a Jordan Pickford y sorprendió a los aficionados visitantes.
Tuchel no estaba nada contento con la distribución del juego y la organización del equipo en los primeros 45 minutos. Según se informa, se oyó al técnico alemán gritar instrucciones a Jordan Pickford, auténtico espectáculo en sí mismo, diciéndole al guardameta del Everton: «Haz lo que te he dicho». Esto sirvió para recordar los altos estándares y la intensa presión que acompañan a la búsqueda de los Tres Leones de su primer trofeo en 60 años.
Kane iguala el récord de Lineker
Inglaterra no se amedrentó tras el empate y, de nuevo Kane, esta vez con un potente cabezazo desde el área, devolvió la ventaja a los suyos antes del descanso. Ese gol, además, le permitió a Kane igualar el récord de 10 tantos que Gary Lineker mantenía desde hacía tiempo.
Sin embargo, la alegría le duró poco: en el último minuto del primer tiempo, Petar Musa respondió para Croacia y estableció el 2-2 con el que se cerró la primera parte.
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Bellingham marca en la segunda parte
Inglaterra comenzó la segunda parte de la mejor manera posible cuando Jude Bellingham marcó el 3-2. Los Tres Leones dominaron el inicio del segundo tiempo y buscaron ampliar su ventaja ante un rival fuerte.