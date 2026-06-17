Tras más de tres minutos de espera, Turpin ordenó repetir el lanzamiento. Kane, con nervios de acero, volvió a disparar al mismo rincón y marcó.

El tanto representó un debut ideal para Thomas Tuchel, aunque la ventaja duró poco. Croacia respondió rápido y empató mediante un magnífico disparo de Martin Baturina desde el borde del área que superó a Jordan Pickford y sorprendió a los aficionados visitantes.

Tuchel no estaba nada contento con la distribución del juego y la organización del equipo en los primeros 45 minutos. Según se informa, se oyó al técnico alemán gritar instrucciones a Jordan Pickford, auténtico espectáculo en sí mismo, diciéndole al guardameta del Everton: «Haz lo que te he dicho». Esto sirvió para recordar los altos estándares y la intensa presión que acompañan a la búsqueda de los Tres Leones de su primer trofeo en 60 años.