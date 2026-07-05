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Harry Kane explica por qué Lionel Messi o Kylian Mbappé probablemente le ganarán el Balón de Oro 2026, aunque Jamie Carragher lo ve como un digno ganador
Carragher explica las posibilidades de Kane de ganar el Balón de Oro
Kane sigue consolidándose como uno de los goleadores más prolíficos del fútbol mundial. Sin embargo, Carragher cree que sus estadísticas podrían no bastar para ganar el Balón de Oro 2026. En The Telegraph, argumentó que el premio suele decidirse por las actuaciones en las grandes competiciones. Con el Mundial 2026 en curso, considera que el éxito internacional será decisivo.
- Getty Images Sport
Carragher destaca la ventaja de Messi y Mbappé
Carragher cree que Kane tiene la calidad para ganar el Balón de Oro, pero advierte que la edición de 2026 se verá muy influida por la reputación y los logros de Messi y Mbappé. Argumentó que las actuaciones en el Mundial y en las últimas fases de la Liga de Campeones suelen pesar más que los récords goleadores en las ligas nacionales.
«Por lo hecho en los últimos doce meses, Kane debería ganar el Balón de Oro», admitió Carragher. «Pero en un año de Mundial el premio suele ir a la estrella del equipo campeón. Aunque quisiera pensar que Inglaterra puede ganarlo, sus últimos resultados no lo respaldan.
«Si Argentina revalida el título, Messi ganará el Balón de Oro. Si Francia se lleva el torneo, se lo llevará uno de sus hombres clave. Michael Olise, compañero de Kane en el Bayern, es un firme candidato, y aunque, para los estándares de Kylian Mbappé, haya tenido un año frustrante con su club, eso quedará en el olvido cuando se le juzgue por sus fantásticas actuaciones en el Mundial».
El legado de Kane va más allá de los trofeos
Carragher cree que el lugar de Kane entre los mejores jugadores de Inglaterra no debe juzgarse solo por las medallas. También considera que el delantero ya superó las comparaciones con Alan Shearer, Gary Lineker y Wayne Rooney gracias a su longevidad y a su capacidad de adaptación, sin dejar de ser uno de los delanteros más letales del fútbol.
«La candidatura de Kane a ser el mejor de todos los tiempos de Inglaterra será descartada por la mayoría a menos que tenga el mismo éxito vistiendo la camiseta de los Tres Leones», añadió Carragher. «En realidad, su excelencia constante en un momento en el que Inglaterra se queda tan atrás respecto a la élite sirve para poner de relieve por qué, al final de su carrera, podría destacar por encima del resto.
Hace unos años se preguntaba si Kane estaba al nivel de Shearer, Lineker o Rooney; ya no hace falta discutirlo».
- AFP
El éxito en el Mundial podría definir el legado de Kane
Kane, en gran forma, opta a los mayores galardones individuales del fútbol, pero Carragher cree que su Balón de Oro depende de que Inglaterra llegue lejos en el Mundial. Los Tres Leones se preparan para enfrentar a México en octavos, y se espera que Kane lideré el ataque para avanzar a cuartos.
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