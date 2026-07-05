Harry Kane explica por qué Lionel Messi o Kylian Mbappé probablemente le ganarán el Balón de Oro 2026, aunque Jamie Carragher lo ve como un digno ganador

Carragher cree que Kane tiene la calidad para ganar el Balón de Oro, pero advierte que la edición de 2026 se verá muy influida por la reputación y los logros de Messi y Mbappé. Argumentó que las actuaciones en el Mundial y en las últimas fases de la Liga de Campeones suelen pesar más que los récords goleadores en las ligas nacionales.

«Por lo hecho en los últimos doce meses, Kane debería ganar el Balón de Oro», admitió Carragher. «Pero en un año de Mundial el premio suele ir a la estrella del equipo campeón. Aunque quisiera pensar que Inglaterra puede ganarlo, sus últimos resultados no lo respaldan.

«Si Argentina revalida el título, Messi ganará el Balón de Oro. Si Francia se lleva el torneo, se lo llevará uno de sus hombres clave. Michael Olise, compañero de Kane en el Bayern, es un firme candidato, y aunque, para los estándares de Kylian Mbappé, haya tenido un año frustrante con su club, eso quedará en el olvido cuando se le juzgue por sus fantásticas actuaciones en el Mundial».