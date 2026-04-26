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Harry Kane explica cómo el Bayern de Múnich logró un «milagro» tras ir perdiendo 3-0 contra el Mainz, y en ese partido el delantero inglés marcó su 53.º gol en una temporada histórica
Una tarde histórica para los campeones
El capitán inglés ingresó desde el banquillo para anotar el gol de la victoria, su tanto 53 de la temporada, y el gigante bávaro hizo historia en Renania. Es la tercera vez en la historia de la Bundesliga que un equipo gana tras perder 3-0 al descanso y la primera desde 1980. También es la primera victoria del Bayern en cualquier competición tras ir tres o más goles abajo desde 1988, lo que muestra la gran capacidad de recuperación del equipo de Vincent Kompany.
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Kane explica el cambio táctico
Tras la remontada, Kane destacó el cambio de actitud. «En el descanso dijimos que debíamos aportar más energía e intensidad, y se notó desde el primer minuto de la segunda parte. También mostramos calidad con los goles. Remontar un 3-0 demuestra nuestra mentalidad».
El capitán inglés ingresó en el descanso junto a Michael Olise, decisión de Kompany para corregir el mal primer tiempo. Sobre esos errores, Kane admitió: «La primera parte fue dura; estuvimos por debajo de nuestro nivel. No controlamos bien los contraataques, nuestra cobertura defensiva falló y fuimos descuidados con el balón».
Kompany elogia la remontada milagrosa
La entrada de los delanteros cambió el partido. Jackson inició la remontada en el 53’, luego marcaron Olise y Musiala. Kane sentenció en el 83’. Kompany opinó: «Podríamos haber marcado cuatro o cinco antes del descanso. Después, todo es cuestión de calidad y mentalidad. En la segunda parte el equipo respondió y lo celebramos como si nos hubiéramos salvado del descenso. Adoro esta mentalidad».
Con la semifinal de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain a la vuelta de la esquina el martes, el entrenador cree que este resultado supone el impulso psicológico perfecto. «Cuando necesitas un milagro al final de la temporada, no puedes partir de cero», explicó Kompany. «Tienes que ganar confianza y creer en ello, y eso siempre ha estado ahí hoy. Esa es la base para mí».
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La búsqueda de récords continúa
El registro goleador de Kane es el más alto en las cinco principales ligas europeas desde los 55 goles de Robert Lewandowski con el Bayern en la temporada del triplete 2019-20. Su gran estado de forma ha sido clave en el éxito liguero del Bayern, y su capacidad para decidir partidos desde el banquillo subraya su importancia de cara a la final continental en París.